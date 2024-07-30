Внимательные геймеры обнаружили намёк в новом ролике Grand Theft Auto Online.

Компания Rockstar Games опубликовала первый (и пока единственный) официальный трейлер горячо ожидаемого продолжения игровой серии Grand Theft Auto семь месяцев назад и с тех пор какими-либо подробностями, проливающими свет на GTA 6, не делилась, поэтому фанаты скрупулёзно изучают все доступные источники, чтобы найти хоть какие-то данные о новой части игры, и иногда это им удаётся — в этот раз геймеры обнаружили намёки на предстоящий выход второго ролика, посвящённого GTA 6, сообщает издание NotebookCheck.

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Изучив недавно опубликованный компанией Rockstar Games ролик, рассказывающий о новом игровом событии в Grand Theft Auto Online, внимательные игроки заметили, что на номерном знаке скутера доставщика пиццы, продемонстрированном в видеоролике, имеются буквы «OCT» и цифра «4».

Сложив эти данные воедино, фанаты пришли к выводу, что таким образом компания намекает на дату выхода нового трейлера GTA 6 — 4 октября. При этом ряд других игроков считает, что подобным образом даётся подсказка не о периоде появления свежего видеоролика, посвящённого новой части Grand Theft Auto, а о дате выхода самой GTA 6, а именно 4 октября 2025 года.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Подогревает интерес к данным подсказкам давняя любовь разработчиков серии игр Grand Theft Auto к разнообразным «пасхалкам» и тизерам в самых непредсказуемых местах, хотя фанаты бывают не всегда правы, и ряд их догадок оказываются не соответствующими действительности. При этом доказательств того, что новая теория является ложной, пока тоже не имеется.

Вполне возможно, что в ближайшем будущем информация о предстоящем видеоролике GTA 6 поступит из официальных источников, иначе игрокам придётся ждать 4 октября, чтобы проверить свою теорию.