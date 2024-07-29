Новинка получила некоторые ограничения по сравнению с чипсетом Snapdragon 4 Gen 2.

Компания Qualcomm работает над доступной моделью чипсета Snapdragon 4s Gen 2, которая сохранит тот же техпроцесс, что и стандартная версия, но получит более скромные возможности, о чём свидетельствует скриншот, предоставленный информатором Evan Blass и проливающий свет на характеристики нового чипа, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Согласно опубликованным данным, чипсет Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 получит тот же 4-нм техпроцесс и конфигурацию из восьми ядер, что и Snapdragon 4 Gen 2, но тактовая частота двух производительных ядер будет снижена с 2.2 ГГц у стандартной версии до 2.0 ГГц у новинки, а 6 эффективных ядер будут работать на частоте 1.8 ГГц вместо 2.0 ГГц.

Кроме того, при создании Snapdragon 4s Gen 2 производителю пришлось пойти ещё на несколько компромиссов — чипсет поддерживает дисплеи FHD+ с частотой обновления до 90 Гц и обеспечивает фотосъёмку с разрешением до 84 Мп, в то время как старшая модель имеет поддержку экранов FHD+ до 120 Гц и фотосъёмки до 108 Мп.

Источник фото: X/Evan Blass

Ухудшились и возможности поддержки оперативной памяти — если Snapdragon 4 Gen 2 работает с более быстрой LPDDR5X, то новый чип ограничивается LPDDR4X, что может негативно сказаться на производительности в ресурсоёмких задачах.

В остальном же характеристики двух моделей чипсетов аналогичны — новинка имеет поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, накопителей UFS 3.1, а также разъёмов USB 3.2 Gen 1 и USB Type-C.

Учитывая спецификации Snapdragon 4s Gen 2, чип будет позиционироваться в качестве более доступной альтернативы Snapdragon 4 Gen 2 для 5G-смартфонов, которые не будут отличаться высокими характеристиками, но смогут предложить неплохое соотношение цены и возможностей.