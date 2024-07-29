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Создан перспективный фотоэлемент с высоким КПД в условиях искусственного света
Его КПД составляет 37 процентов.

Проблема с обеспечением достаточной эффективности солнечного элемента при работе в условиях искусственного света, который имеет ряд отличий от естественного, что негативно влияет на КПД, в настоящий момент изучается целым рядом учёных, а новая разработка может совершить прорыв в данной области.

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Источник фото: Pixabay

Как сообщает издание NotebookCheck, группе учёных из Каунасского университета, расположенного в Литве, удалось создать недорогой и вместе с тем эффективный фотоэлемент, работающий в условиях искусственного света.

Отмечается, что искусственный свет по своим свойствам отличается от солнечного, характеризуясь меньшим спектром, более скромными значениями энергии и отсутствием инфракрасного излучения в большинстве случаев, поэтому стандартные солнечные элементы в подобных условиях работают крайне неэффективно.

Новая же разработка использует сочетание органического полупроводника и перовскита, что позволило добиться показателя КПД при преобразовании света, исходящего от тёплого белого светодиода с температурой света 3000K, в электричество в 37 %, что превосходит возможности стандартных солнечных элементов в подобных условиях.

Для создания нового фотоэлемента учёные использовали слой перовскита и специально подобранное соединение тиазола с определённой структурой, что и позволило добиться высоких результатов.

Данная разработка может быть применена в целом ряде бытовых приборов, обладающих невысоким энергопотреблением и использующихся в закрытых помещениях с искусственным освещением.

#фотоэлемент
Источник: notebookcheck.net
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