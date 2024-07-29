Пользователь может отказаться от использования сервиса или же согласиться на синхронизацию файлов.

Компания Microsoft продолжает эксперименты с рекламой своих продуктов различными способами — после недавнего обновления Windows 11 пользователи будут вынуждены столкнуться с показом рекламы OneDrive, что было замечено изданием Windows Latest.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что свежий апдейт, помимо всего прочего, активирует в Windows 11 полноэкранное всплывающее окно, автоматически демонстрируемое при запуске ПК и рекламирующее сервис резервного копирования OneDrive.

В рекламном материале Microsoft перечисляет несколько преимуществ своего продукта, в том числе безопасность хранения данных на удалённых серверах, доступность информации из любой точки мира, возможность синхронизации в фоновом режиме и поддержка функции совместного обмена и редактирования файлов.

Источник фото: Windows Latest

Ознакомившись с информацией, демонстрируемой во всплывающем окне, пользователь может нажать кнопку «Далее», что запустит процесс синхронизации файлов при помощи OneDrive, или же отказаться от предложения, выбрав пункт «Пропустить сейчас». Не исключено, что после просмотра данного рекламного материала в первый раз всплывающее окно будет демонстрироваться снова спустя некоторое время.

Дополнительно Microsoft вынуждает прибегнуть к услугам OneDrive путём демонстрации уведомления, предупреждающего о необходимости синхронизации файлов.

Отмечается, что в целом ряде случаев функция резервного копирования OneDrive действительно полезна, но бесплатного хранилища объёмом 5 ГБ вряд ли хватит, чтобы сохранить все необходимые данные, поэтому пользователю придётся оформить платный тариф.