Модель отличается сравнительно небольшой толщиной и весом.

Ноутбук Asus Fearless Pro16 2024 с новейшим процессором AMD, представленный несколько дней назад, уже появился в продаже в Китае, сообщает издание Gizmochina.

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Новая модель получила 4-нм процессор AMD Ryzen AI 9 365, снабжённый в общей сложности 10 ядрами (четырьмя Zen 5 и шестью Zen 5c) с максимальной частотой 5.0 ГГц, интегрированным графическим процессором AMD Radeon 880M с 12 вычислительными блоками, работающим на частоте до 2.9 ГГц, и NPU XDNA 2 с вычислительной мощностью 50 TOPS.

Производитель отмечает, что быстродействие iGPU Radeon 880M на 15 % выше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Radeon 780M, но ниже 40-Вт видеокарты GeForce RTX 3050.

Источник фото: Gizmochina

Помимо этого, ноутбук снабжён 16-дюймовой панелью, произведённой с применением технологии OLED, с разрешением 3.2K, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 600 нит и охватом 100 % цветового пространства DCI-P3. На верхней части дисплея располагается ИК-камера с разрешением 1080p.

Новинка оснащается цельнометаллическим корпусом, толщина которого составляет всего 13.9 мм, а вес достигает 1.5 кг. Крышка ноутбука может раскрываться на 180 градусов. Отвод излишков тепла от компонентов модели осуществляется системой охлаждения с парой вентиляторов и тепловых трубок. Питанием устройство обеспечивает батарея ёмкостью 75 Вт·ч.

Ноутбук имеет широкий набор портов для подключения периферийных устройств, в том числе USB4, USB Type-C, HDMI 2.1 TMDS, два USB Type-A 3.2, аудиоразъём и кардридер microSD.

Ноутбук Asus Fearless Pro16 2024 поступил в продажу в Китае по цене 7999 юаней (1100 долларов США) за версию с 32 ГБ ОЗУ и SSD-диском на 1 ТБ.