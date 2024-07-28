Новинка имеет широкий набор опций для удовлетворения запросов клиентов с различными потребностями и финансовыми возможностями.

Компания Vivo продолжает расширять ассортимент своих доступных смартфонов, представив новую модель, получившую название Y37 5G и предлагающую неплохой баланс цены и производительности, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Vivo Y37 5G снабжается восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 6300, оснащённым двумя ядрами Cortex-A76, характеризующимися тактовой частотой 2.4 ГГц, и шестью ядрами Cortex-A55, функционирующими на тактовой частоте 2.0 ГГц, 6.56-дюймовым LCD-дисплеем с каплевидным вырезом, разрешением 1612x720 точек и частотой обновления 90 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 объёмом до 256 ГБ.

На тыльной стороне новинки располагается 13-Мп основная камера с апертурой f/2.2 и автофокусом, а на фронтальной имеется 5-Мп селфи-камера. Питанием устройство обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающий зарядку мощностью 15 Вт.

Кроме того, смартфон оснащается боковым сканером отпечатков пальцев, слотом расширения для карт памяти microSD, 3.5-мм аудиоразъёмом, а также имеет поддержку двухрежимного стандарта 5G и Bluetooth 5.4. Новинка работает на OriginOS 4, основанной на Android 14, и представлена в трёх цветовых оформлениях — фиолетовом (Diamond Purple), чёрном (Moon Shadow Black) и зелёном (Mountain Green).

Смартфон Vivo Y37 5G представлен в широком спектре опций объёма ОЗУ и хранилища, позволяя покупателям приобрести устройство в зависимости от их потребностей и бюджета — стоимость базовой модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составляет 1199 юаней (165 долларов), версия с 6 ГБ+128 ГБ оценена в 1499 юаней (207 долларов), вариант с 8 ГБ+128 ГБ предлагается за 1799 юаней (248 долларов), за конфигурацию 8 ГБ+256 ГБ просят 1999 юаней (276 долларов), а цена модификации 12 ГБ+256 ГБ достигает 2099 юаней (290 долларов).