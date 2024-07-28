Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
HMD готовит аналог кнопочного телефона Nokia 225 4G с другим названием
Новинка представляет собой модель начального уровня.

Компания HMD Global, судя по всему, собирается сделать ребрендинг вышедшего ранее кнопочного телефона Nokia 225 4G, выпустив его под другим названием, но с аналогичными характеристиками, сообщает издание Gizmochina.

реклама

Источник фото: X/HMD_MEME'S

Как утверждает информатор HMD_MEME'S , кнопочный телефон HMD 225 4G получит всё тот же чип начального уровня Unisoc T107, обладающий одним ядром Cortex-A7, и 2.4-дюймовый IPS-экран с яркостью 400 нит. На задней панели расположится простенькая камера, представленная одним 2-Мп сенсором, позволяющим снимать видео в разрешении HD.

Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 1450 мА·ч. Кроме того, новинка обзаведётся портом USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъёмом, двумя слотами для установки сим-карт, поддержкой 4G LTE, Bluetooth 5.0 и защитой от пыли и брызг по стандарту IP52.

Судя по представленному изображению, новинка будет выпускаться в зелёном, розовом и синем цветовых оформлениях.

Данными о характеристиках памяти и хранилища информатор не делится, но, учитывая позиционирование телефона в качестве бюджетной модели, эти параметры будут весьма скромны.

Внешне новинка также весьма похожа на представленную ранее Nokia 225 4G, поэтому можно предположить, что HMD собирается выпустить данную модель под названием HMD 225 4G, сделав ребрендинг для ряда рынков согласно своей стратегии, которая уже была применена, например, для HMD 105 и Nokia 105 (2024).

Информации о дате запуска, стоимости и доступности новинки пока не предоставляется.

#hmd #hmd 225 4g #nokia 225 4g
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Смартфон средней ценовой категории HMD Skyline предлагает повышенную ремонтопригодность
HMD представила смартфон Skyline со сменными деталями ценой 500 долларов
HMD представила новый смартфон Skyline, вдохновлённый Nokia Lumia
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
9
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
14
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
1
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
В Tesla заявили о недопустимости использования мокрых полотенец для ускорения зарядки электрокаров
2
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
3
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
+
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
Российский истребитель вновь прогнал британские самолёты-разведчики от Крыма
2
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
1
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
14
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
8
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
На месте строительства нового завода TSMC в городе Чиайи, Тайвань были обнаружены древние руины
+
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
28

Популярные статьи

Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
4
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
149
Windows XP в 2024 году - Часть 3
7
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
54
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
22
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
4
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
49
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
8

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
17:49
У тебя две видеокарты?
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
lelik1974
17:45
>Пишите в комментарии, а как вы готовитесь к тому, что YouTube будет недоступен в России? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: Похеру как-то. Видео контент, что мне интересен, есть и в...
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Андрей Смирнов
17:45
У меня каждые 5 лет стабильно дохнет хард, надёжно как скала!
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Evgeny Chezarin
17:43
Хоспади... Выкачать мусор и радоваться...
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Максим
17:42
всем похуй, отсталый
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Hronysen
17:41
Себя напополам раскуси, шизло поехавшее.
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Максим
17:40
оффлайн игры не требуют, но в сессионках это критично
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Андрей Спицин
17:38
раньше все сидели на соседском вайфае для интернета, теперь чтобы лампочка светилась
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
VRoman
17:35
Радуйся, что проблема обошла тебя.
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
Анна Сергеевна
17:31
Я купила такой монитор, и глаза от него болят, минут через 15. Ощущения такие, как будто песком кинули в глаза... Монитор подключен через заводской HDMI. Слышала, что лучше подключать через DisplayPo...
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем