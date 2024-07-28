Новинка представляет собой модель начального уровня.

Компания HMD Global, судя по всему, собирается сделать ребрендинг вышедшего ранее кнопочного телефона Nokia 225 4G, выпустив его под другим названием, но с аналогичными характеристиками, сообщает издание Gizmochina.

реклама

Источник фото: X/HMD_MEME'S

Как утверждает информатор HMD_MEME'S , кнопочный телефон HMD 225 4G получит всё тот же чип начального уровня Unisoc T107, обладающий одним ядром Cortex-A7, и 2.4-дюймовый IPS-экран с яркостью 400 нит. На задней панели расположится простенькая камера, представленная одним 2-Мп сенсором, позволяющим снимать видео в разрешении HD.

Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 1450 мА·ч. Кроме того, новинка обзаведётся портом USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъёмом, двумя слотами для установки сим-карт, поддержкой 4G LTE, Bluetooth 5.0 и защитой от пыли и брызг по стандарту IP52.

Судя по представленному изображению, новинка будет выпускаться в зелёном, розовом и синем цветовых оформлениях.

Данными о характеристиках памяти и хранилища информатор не делится, но, учитывая позиционирование телефона в качестве бюджетной модели, эти параметры будут весьма скромны.

Внешне новинка также весьма похожа на представленную ранее Nokia 225 4G, поэтому можно предположить, что HMD собирается выпустить данную модель под названием HMD 225 4G, сделав ребрендинг для ряда рынков согласно своей стратегии, которая уже была применена, например, для HMD 105 и Nokia 105 (2024).

Информации о дате запуска, стоимости и доступности новинки пока не предоставляется.