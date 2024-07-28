Кроме того, новинка имеет низкое время отклика и поддержку целого ряда технологий.

Компания AOC продолжает пополнять ассортимент своих игровых мониторов, презентовав новую модель, получившую название 27G10ZE и характеризующуюся высокой частотой обновления и низким временем отклика, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Игровой монитор AOC 27G10ZE оснащается панелью Fast IPS с диагональю 27 дюймов, разрешением Full HD (1920x1080 точек), частотой обновления 260 Гц и временем отклика GtG 1 мс. Новинка характеризуется достаточно точной цветопередачей, охватывая 96 и 129 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, что позволяет использовать её как для игр, так и для создания контента.

Кроме того, монитор имеет яркость 300 нит и поддерживает 8-битный цвет, а также HDR10, что обеспечивает более детальное изображение, особенно в тёмных или ярких сценах. Игровая направленность новинки подкрепляется наличием поддержки технологий Adaptive Sync, устраняющей разрывы изображения во время игровых баталий, и Low Input Lag, минимизирующей время между вводом команды при помощи мыши и клавиатуры и соответствующим отображением действия на экране.

Для снижения нагрузки на глаза во время длительных сессий предусмотрены технологии Low Blue Light и Flicker-Free, а для более точной настройки с учётом необходимости и предпочтений, в том числе с использованием макросов, имеется встроенное программное обеспечение G-Menu, позволяющее быстро переключаться между режимами одним нажатием кнопки.

Источник фото: Gizmochina

Монитор имеет практичную подставку для регулировки положения устройства, имеющую стильный дизайн и специальное отверстие, благодаря которому можно поддерживать порядок при размещении кабелей. Помимо этого, монитор можно закрепить на стене при помощи креплений VESA.

Варианты подключения новинки к ПК включают в себя два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2. Кроме того, имеется 3.5-мм аудиоразъём.

Стоимость игрового монитора AOC 27G10ZE на китайском рынке составляет 999 юаней (138 долларов).