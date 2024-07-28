Свежие изображения меняют представление учёных о данной экзопланете.

Учёные подробно изучили экзопланету Epsilon Indi Ab при помощи возможностей космического телескопа «Джеймс Уэбб» — благодаря полученным изображениям стало понятно, что представление астрономов о данном небесном теле значительно отличалось от реального положения дел, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Elisabeth Matthews (MPIA)

Новое исследование, проводившееся с использованием коронографа на космическом телескопе «Джеймс Уэбб» в среднем инфракрасном диапазоне, позволило получить изображения экзопланеты Epsilon Indi Ab, расположенной на расстоянии 12 световых лет от Земли и вращающейся вокруг звезды K-типа Epsilon Indi A, благодаря которым астрономы выяснили, что первоначальные данные, основанные на косвенных наблюдениях с использованием метода лучевой скорости, были в значительной степени неверными.

Свежие результаты указывают на то, что Epsilon Indi Ab представляет собой экзопланету, массивнее и теплее Юпитера с предполагаемой температурой около двух градусов по Цельсию. При этом она всё ещё является одной из самых холодных экзопланет, когда-либо наблюдавшихся астрономами напрямую.

Учёные полагают, что атмосфера Epsilon Indi Ab может содержать значительное количество метана, углекислого газа и окиси углерода, что указывает на наличие плотного слоя из облаков.

Экзопланеты, изображения которых были получены учёными ранее, представляют собой молодые и горячие миры, которые всё ещё излучают значительную часть энергии с момента своего образования — это объясняется тем, что остывшие и тусклые экзопланеты тяжелее сфотографировать.

Команда астрономов планирует провести подробные исследования Epsilon Indi Ab, чтобы более точно определить химический состав атмосферы экзопланеты и её свойства, а также спрогнозировать дальнейшее развитие.

По словам представительницы группы учёных, проводящих исследование, звёздная система Epsilon Indi весьма интересует астрономов ещё и потому, что она является местом действия целого ряда игр и произведений, в том числе Star Trek и Halo.