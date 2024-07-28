Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
«Уэбб» сфотографировал экзопланету в звёздной системе Epsilon Indi, упоминавшейся в Halo и Star Trek
Свежие изображения меняют представление учёных о данной экзопланете.

Учёные подробно изучили экзопланету Epsilon Indi Ab при помощи возможностей космического телескопа «Джеймс Уэбб» — благодаря полученным изображениям стало понятно, что представление астрономов о данном небесном теле значительно отличалось от реального положения дел, говорится в материале сайта TechSpot.

реклама

Источник фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Elisabeth Matthews (MPIA)

Новое исследование, проводившееся с использованием коронографа на космическом телескопе «Джеймс Уэбб» в среднем инфракрасном диапазоне, позволило получить изображения экзопланеты Epsilon Indi Ab, расположенной на расстоянии 12 световых лет от Земли и вращающейся вокруг звезды K-типа Epsilon Indi A, благодаря которым астрономы выяснили, что первоначальные данные, основанные на косвенных наблюдениях с использованием метода лучевой скорости, были в значительной степени неверными.

Свежие результаты указывают на то, что Epsilon Indi Ab представляет собой экзопланету, массивнее и теплее Юпитера с предполагаемой температурой около двух градусов по Цельсию. При этом она всё ещё является одной из самых холодных экзопланет, когда-либо наблюдавшихся астрономами напрямую.

Учёные полагают, что атмосфера Epsilon Indi Ab может содержать значительное количество метана, углекислого газа и окиси углерода, что указывает на наличие плотного слоя из облаков.

Экзопланеты, изображения которых были получены учёными ранее, представляют собой молодые и горячие миры, которые всё ещё излучают значительную часть энергии с момента своего образования — это объясняется тем, что остывшие и тусклые экзопланеты тяжелее сфотографировать.

Команда астрономов планирует провести подробные исследования Epsilon Indi Ab, чтобы более точно определить химический состав атмосферы экзопланеты и её свойства, а также спрогнозировать дальнейшее развитие.

По словам представительницы группы учёных, проводящих исследование, звёздная система Epsilon Indi весьма интересует астрономов ещё и потому, что она является местом действия целого ряда игр и произведений, в том числе Star Trek и Halo.

#epsilon indi ab #epsilon indi
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
NASA опубликовало снимки Epsilon Indi Ab - самой холодной экзопланеты из когда-либо наблюдаемых
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
9
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
14
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
1
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
В Tesla заявили о недопустимости использования мокрых полотенец для ускорения зарядки электрокаров
2
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
3
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
+
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
Российский истребитель вновь прогнал британские самолёты-разведчики от Крыма
2
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
1
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
14
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
8
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
На месте строительства нового завода TSMC в городе Чиайи, Тайвань были обнаружены древние руины
+
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
28

Популярные статьи

Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
4
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
149
Windows XP в 2024 году - Часть 3
7
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
54
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
22
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
4
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
49
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
8

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
17:49
У тебя две видеокарты?
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
lelik1974
17:45
>Пишите в комментарии, а как вы готовитесь к тому, что YouTube будет недоступен в России? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: Похеру как-то. Видео контент, что мне интересен, есть и в...
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Андрей Смирнов
17:45
У меня каждые 5 лет стабильно дохнет хард, надёжно как скала!
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Evgeny Chezarin
17:43
Хоспади... Выкачать мусор и радоваться...
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Максим
17:42
всем похуй, отсталый
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Hronysen
17:41
Себя напополам раскуси, шизло поехавшее.
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Максим
17:40
оффлайн игры не требуют, но в сессионках это критично
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Андрей Спицин
17:38
раньше все сидели на соседском вайфае для интернета, теперь чтобы лампочка светилась
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
VRoman
17:35
Радуйся, что проблема обошла тебя.
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
Анна Сергеевна
17:31
Я купила такой монитор, и глаза от него болят, минут через 15. Ощущения такие, как будто песком кинули в глаза... Монитор подключен через заводской HDMI. Слышала, что лучше подключать через DisplayPo...
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем