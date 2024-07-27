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Анонсирован доступный игровой монитор HKC G27H3 с 27-дюймовой панелью Fast IPS и частотой 280 Гц
Стоимость новой модели достаточно привлекательна.

Компания HKC презентует свой новый игровой монитор G27H3 с 27-дюймовой панелью, имеющей потрясающую частоту обновления и низкое время отклика, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Игровой монитор HKC G27H3 оснащается панелью Fast IPS с диагональю 27 дюймов, разрешением 1920x1080 точек, частотой обновления 280 Гц и временем отклика 1 мс, что должно заинтересовать даже самых требовательных геймеров.

Кроме того, новинка характеризуется яркостью 400 нит, коэффициентом статической контрастности 1000:1 и поддержкой 8-битной глубины цвета. Монитор отличается точной цветопередачей благодаря профессиональной калибровке цветов с заявленным охватом 95 и 125 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB соответственно. Также имеется сертификат HDR400.

Помимо этого, монитор поддерживает технологию FreeSync, которая устраняет разрывы изображения во время игрового процесса с высокой частотой обновления, а также имеет ряд различных игровых режимов, улучшающих игровой процесс и оптимизирующих изображение.

Дополнительно новинка оснащена фирменной технологией динамического уменьшения размытия, повышающей чёткость движущейся картинки и уменьшающей двоение изображения, а также функцией фильтрации синего цвета, благодаря которой снижается нагрузка на глаза.

Источник фото: Gizmochina

Новинка снабжается одним разъёмом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.0 и 3.5-мм аудиоразъёмом. Устройство имеет эргономичную шестиугольную подставку, позволяющую регулировать положение монитора в пространстве с учётом потребностей и предпочтений, а также может крепиться на стену благодаря наличию VESA 100x100 мм.

Стоимость игрового монитора HKC G27H3 в китайской рознице составляет 1199 юаней (165 долларов). В продаже новинка появится уже 29 июля.

#hkc g27h3
Источник: gizmochina.com
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