Это связано с проблемами функционирования ряда систем космического корабля Starliner.

Эпопея с затянувшимся нахождением на борту Международной космической станции двух американских астронавтов, прибывших на космическом корабле Starliner в начале июня и вынужденных до сих пор находиться на околоземной орбите, судя по всему, пока далека от своего завершения — НАСА до сих пор не уверено, когда именно астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернутся обратно на Землю, и смогут ли это сделать на борту космического корабля Starliner.

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Источник фото: SpaceNews/NASA

Проблемы с процессом выполнения данной миссии наблюдались ещё на Земле, в связи с чем запуск космического корабля Starliner откладывался несколько раз, но всё же в начале июня пара американских астронавтов прибыла на МКС, но их предполагаемое восьмидневное пребывание на околоземной орбите в итоге превратилось уже в восьминедельное, что связано с неполадками во время стыковки пилотируемой капсулы. Последнее вынудило специалистов НАСА запустить процесс тщательной проверки функционирования ряда систем корабля и поиска причин выхода из строя нескольких двигателей системы управления, а также утечки гелия.

В своём новом заявлении представители НАСА не смогли обозначить точных сроков возвращения астронавтов обратно на Землю, но заверили общественность, что агентство прилагает все усилия для достижения данной цели, добавив, что не исключают других вариантов эвакуации Уилмора и Уильямс.

В настоящий момент специалисты Boeing, ответственные за разработку Starliner, совместно с инженерами НАСА пытаются понять, что именно пошло не так в ходе стыковки корабля, и выявить причины возникновения неполадок, но данное расследование, судя по всему, ещё не завершено, а представитель космического агентства и вовсе заявил, что изучение полученных результатов состоится не ранее августа.

НАСА переносило отправку астронавтов на Землю уже несколько раз, постоянно сдвигая сроки на более поздние даты — ранее ожидалось возвращение Уилмора и Уильямс в конце июня, но позже это событие было перенесено на начало июля, а теперь астронавты, судя по всему, ступят на земную поверхность не ранее августа.

При этом ещё в июне американское космическое агентство утверждало, что Starliner рассчитан на пребывание в космосе лишь в течение 45 дней, но в настоящее время изменило своё мнение, утверждая, что корабль может находиться пристыкованным к МКС в течение 90 дней.