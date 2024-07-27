Новинка имеет ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Компания Philips подтверждает глобальный выпуск своего нового игрового монитора Evnia 27M2C5200W с изогнутой панелью и высокой частотой обновления, что должно заинтересовать геймеров, сообщает издание NotebookCheck.

реклама

Монитор Philips Evnia 27M2C5200W пришёл на смену модели Evnia 27M1C5200W, имея ту же 27-дюймовую VA-панель, но отличаясь более высокой частотой обновления, составляющей 280 Гц, что на 40 Гц выше по сравнению с предшественником, а также увеличенным значением контрастности, достигающим 4000:1 против 3000:1 у модели предшествующего поколения.

Кроме того, новинка характеризуется радиусом кривизны 1500R, временем отклика GtG 1 мс, пиковой яркостью 300 нит, охватом 108 и 121 % цветового пространства NTSC и sRGB соответственно, широкими углами обзора по горизонтали и вертикали, составляющими 178 градусов, а также разрешением 1080p (1920x1080 точек) и поддержкой HDR 10.

Помимо этого, устройство имеет усовершенствованную подставку, которая занимает меньше места по сравнению с моделью прошлого поколения, а также крепление VESA 100x100 мм, позволяющее монтировать монитор на стену.

Источник фото: NotebookCheck/Philips

Также модель имеет встроенную технологию фильтрации синего цвета и подсветку без мерцания, благодаря чему нагрузка на глаза во время длительного игрового процесса значительно снижается.

Для подключения новинки к ПК предусмотрено два порта HDMI 2.0, ограниченных частотой обновления 180 Гц, а также один разъём DisplayPort 1.4, не имеющий каких-либо лимитов.

Продажи монитора Philips Evnia 27M2C5200W в Европе стартуют уже в текущем месяце с ценником 249 евро, в то время как в Великобритании новинка будет доступна лишь в сентябре по цене 200 фунтов стерлингов.