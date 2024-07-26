Новая находка Perseverance весьма заинтересовала учёных.

Марсоход НАСА Perseverance, уже несколько лет исследующий «красную планету», сделал весьма интригующее открытие, которое может пролить свет на существование жизни на Марсе миллиарды лет назад, сообщает издание Arc Technica.

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Источник фото: Ars Technica/NASA/JPL-Caltech/MSSS

Несколько дней назад марсоход обнаружил на поверхности «красной планеты» камень в форме наконечника стрелы, имеющий химические следы и структуры, которые могли быть сформированы в процессе деятельности микробной жизни. Отмечается, что данная находка не является неопровержимым доказательством существования жизни на Марсе несколько миллиардов лет назад, когда планета была гипотетически пригодна для живых организмов, но весьма заинтриговала учёных, которые выказывают к ней неподдельный интерес.

По словам Дэвида Фленнери, астробиолога и участника научной группы Perseverance из Технологического университета Квинсленда, расположенного в Австралии, пятна, обнаруженные на поверхности камня, являются большим сюрпризом, так как на Земле подобные особенности породы обычно указывают на признаки жизнедеятельности микроорганизмов.

Образец, обнаруженный Perseverance всего несколько дней назад в русле древней марсианской реки Неретва Вэллис, был подробно изучен при помощи инструментов марсохода, благодаря чему были исследованы характерные цветные пятна, содержащие железо и фосфаты, которые могут являться результатом химических реакций, позволяющих микробной жизни получать энергию. Помимо этого, на камне присутствуют органические элементы, дополнительно указывающие на возможное существование жизни в прошлом.

Изучение пятен на камне является лишь первым этапом семиступенчатого процесса, при помощи которого НАСА может определить, действительно ли учёные столкнулись с признаками жизнедеятельности микроорганизмов на Марсе, существовавших в прошлом.

При этом Perseverance использовал все свои возможности по изучению камня, поэтому лишь проект НАСА по доставке образцов на Землю может дать возможность дальнейшего исследования материалов, добытых на Марсе, хотя в настоящий момент данная миссия и признана дорогостоящей, что заставляет космическое агентство искать более дешёвые варианты.