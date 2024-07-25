Устройство замечено в базе данных оператора связи EE.

Компания Samsung трудится над новой доступной моделью смартфона Galaxy A16, о чём свидетельствует появление сразу нескольких вариантов устройства в базе данных британского оператора связи EE, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Samsung Galaxy A15 5G. Источник фото: Gizmochina

В списке, размещённом на сайте, указано сразу несколько устройств с разными модельными номерами, что намекает на наличие разных вариантов модели Samsung Galaxy A16. В него входят:

SM-A1660: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166U: Galaxy A16 5G

SM-A166M: Galaxy A16 5G

SM-A166B: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166E: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166M: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A166P: Galaxy A16 5G DUOS

SM-A165F DSB: Galaxy A16 DUOS

SM-A165F: Galaxy A16 DUOS

Хотя какой-либо информации о различиях между представленными моделями не имеется, предполагается, что суффикс «DUOS» указывает на наличие поддержки работы с двумя сим-картами, а варианты без приписки «5G» относятся к 4G-версиям.

Кроме того, новинка была замечена в базе данных IMEI с отдельным модельным номером SM-A165F, но более подробные данные эта утечка не раскрыла.

Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy A16 придёт на смену модели предшествующего поколения, Galaxy A15, оснащённой SoC MediaTek Dimensity 6100+ для версии 5G и Helio G99 для модификации 4G, 6.5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, основной камерой с разрешением 50 Мп и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт — по ряду ключевых характеристик новинка может опираться на спецификации предшественника.

Южнокорейский гигант ещё официально не сообщал о готовящемся выпуске Galaxy A16, но можно ожидать, что больше информации и характеристиках и возможностях новинки станет доступно в ближайшие недели.