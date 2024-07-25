Компания продемонстрировала ещё несколько знакомых объектов в сложенном виде для рекламных целей.

На фоне сегодняшнего появления в продаже складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 компания Samsung запустила весьма необычную и масштабную рекламную кампанию в столице Великобритании, говорится в материале сайта GSMArena.

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Источник фото: Samsung

Для продвижения своих новых моделей смартфонов со складным экраном Samsung сложила культовый лондонский автобус под углом 90 градусов, в результате чего его задняя часть оказалась на высоте почти шести метров от земли.

Помимо данной инсталляции, в рекламных целях было «сложено» еще несколько объектов, которые традиционно связывают с Лондоном, а именно красная телефонная будка, фонарный столб и скамейка, а станция метро Old Street была временно переименована в Fold Street.

Автобус, созданный художником Каспаром Филипсом, был сконструирован с учётом реальных размеров существующего одноэтажного транспортного средства, а остальные арт-объекты были разработаны дизайнером Джемом Хьюзом и установлены на Олд стрит в Лондоне.

Отмечается, что процесс разработки и создания основного арт-объекта рекламной кампании Samsung, сложенного лондонского автобуса, занял около двух месяцев.

Как отмечает представитель Samsung, чтобы отпраздновать запуск новой серии складных смартфонов, компания создала Fold Town в декорациях Восточного Лондона, используя ряд неожиданных решений, которые смогут заинтересовать клиентов производителя.

Данная инсталляция будет демонстрироваться в столице Великобритании до 27 июля, а станция метро останется переименованной до 28 июля.