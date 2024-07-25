Новинка имеет богатое оснащение и может быть использована в офисе.

Компания AOC представляет свой новый монитор U27B3CF, который является преемником модели U27B3AF и предлагает ряд функций, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей, рассчитывающих использовать его в качестве офисной модели, сообщает издание NotebookCheck.

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Монитор AOC U27B3CF снабжается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3480x2160 точек), соотношением сторон 16:9, временем отклика GtG 4 мс, плотностью пикселей 163 PPI, коэффициентом статической контрастности 1000:1 и яркостью 350 нит.

Новинка способна отображать 1.073 млрд оттенков, характеризуется охватом 94.9 и 128.7 % цветового пространства DCI-P3 и sRGB соответственно, имеет широкие углы обзора, составляющие 178 градусов по горизонтали и вертикали, а также снабжена поддержкой HDR10.

Для минимизации нагрузки на глаза во время длительной работы предусмотрено наличие технологии фильтрации синего цвета и подсветки без мерцания, а для предотвращения бликов, отвлекающих внимание, устройство имеет антибликовое покрытие.

Геймеры оценят наличие у новинки технологии Adaptive Sync, устраняющей разрывы изображения во время игровых сессий, но частота обновления, составляющая всего 60 Гц, вряд ли удовлетворит большинство игроков.

Одним из преимуществ новинки является наличие порта USB Type-C с поддержкой Power Delivery, благодаря чему к монитору можно подключить ноутбук, обеспечив его зарядку мощностью до 65 Вт. Кроме того, разъём USB Type-C поддерживает режим DisplayPort и может работать в качестве восходящего канала связи.

Источник фото: NotebookCheck/AOC

Помимо этого, устройство имеет встроенный USB-концентратор, включающий в себя два порта USB Type-A, обеспечивающих скорость передачи данных до 5 Гбит/c. Для подключения монитора к ПК также предназначается разъём HDMI 2.0. Дополнительно новинка снабжается двумя динамиками мощностью по 2 Вт каждый.

Для регулировки положения устройства в пространстве имеется эргономичная подставка, а для монтирования монитора на стену предусмотрен кронштейн VESA 100x100 мм.

Рекомендованная розничная стоимость монитора AOC U27B3CF составляет 250 фунтов стерлингов (322 доллара США, 27 900 рублей).