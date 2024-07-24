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Глава Lockheed Martin сообщил о работе над лазерной системой для поражения БПЛА на расстоянии 100 км
Всё больше стран проявляют интерес к лазерам в качестве меры борьбы с дронами.

Растущая угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов всё чаще волнует специалистов по всему миру — озаботились данной проблемой и на Западе, работая над созданием эффективных систем для поражения БПЛА, в частности, представитель американской компании Lockheed Martin заявил о работе специалистов корпорации над лазерной установкой, способной уничтожать дроны на значительном расстоянии, пишет новостное агентство «РИА Новости» со ссылкой на западное издание Politico.

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Источник фото: Military Embedded Systems/Raytheon

Как сообщил в ходе международного авиасалона, проводимого в Великобритании, генеральный директор Lockheed Martin Майкл Уильямсон, военные ведомства мировых держав всё чаще смотрят в сторону лазеров в качестве эффективного способа противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Отмечается, что в настоящее время проблема борьбы с дронами заключается в том, что для их поражения в большинстве случаев применяются ракеты с высокой стоимостью, в то время как БПЛА сравнительно дешевы в своём производстве и использовании.

Согласно заявлению главы американской корпорации, в настоящее время специалисты компании работают над перспективной лазерной установкой, которая будет в состоянии поражать воздушные цели на расстоянии до ста километров.

Разработкой лазерных систем, которые смогут противодействовать БПЛА, занимаются и в других странах — например, недавно в Великобритании были проведены успешные испытания лазерной установки, разработанной Raytheon и установленной на бронемашину, а в Южной Корее работают над созданием зенитных лазерных комплексов, которые будут способны поражать дроны, тратя при этом чрезвычайно малое количество ресурсов.

#lockheed martin
Источник: ria.ru
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Глава Lockheed Martin сообщил о работе над лазерной системой для поражения БПЛА на расстоянии 100 км
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