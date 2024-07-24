Грунт был взят на гораздо более высоких широтах, чем это делалось ранее.

Китайские специалисты продолжают исследовать образцы грунта, полученные с поверхности Луны, что позволяет им делать очередные открытия — в материале, опубликованном в журнале Nature Astronomy, группа китайских учёных заявила об обнаружении следов воды в образцах лунного грунта, говорится в публикации сайта Phys.org.

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Источник фото: Naked Science/CNBS

Образцы горных пород и грунта, собранные с поверхности Луны китайской автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5», до сих пор активно изучаются учёными — свежее открытие китайских исследователей указывает на наличие следов воды в лунном грунте, взятом на гораздо более высоких широтах, нежели это делалось ранее, что позволяет расширить знания о наличии воды на Луне.

Несмотря на то, что следы воды в лунных образцах были подтверждены инфракрасным детектором НАСА ещё в 2020 году, а более подробное изучение грунта, взятого с поверхности Луны в 1960-1970-ых годах, также выявило наличие следов воды, результаты свежего исследования, по словам китайских учёных, могут дать новые подсказки относительно того, в каких формах вода может присутствовать на естественном спутнике Земли.

Как отмечают специалисты из Китая, благодаря новой находке можно предположить, что молекулы воды могут сохраняться в виде гидратированных солей на освещённых Солнцем участках Луны.

В последние несколько лет Китай вкладывает огромные суммы в развитие своей космической программы, намереваясь значительно расширить свои возможности в космосе, в том числе отправить пилотируемую миссию на Луну и построить лунную базу, которая будет разрабатываться и создаваться совместно с Россией.