Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Стала известна стоимость одной из версий планшета Redmi Pad SE 8.7 и ряд его характеристик
Redmi Pad SE 8.7 должен дебютировать в ближайшие дни.

Уже через несколько дней должен состояться запуск доступной модели планшета Redmi Pad SE 8.7. Данными о ряде характеристик и внешнем виде которой вчера поделился информатор Sudhanshu Ambhore, а сегодня дополняет эти сведения новыми подробностями, говорится в публикации сайта Gizmochina.

реклама

Источник фото: X/Sudhanshu Ambhore

Как утверждает информатор в своём новом сообщении, экран новинки будет характеризоваться частотой обновления 90 Гц, а размеры устройства составят 211.58x125.48x8.8 мм при весе, достигающем 373 г. Кроме того, планшет будет поддерживать зарядку мощностью 18 Вт.

Более ранняя утечка указывала на наличие у Redmi Pad SE 8.7 квадратного дизайна с толстыми рамками, LCD-панели с диагональю 8.7 дюйма и разрешением HD (1340x800 пикселей), 8-ядерной SoC Helio G99 от MediaTek, 4 ГБ ОЗУ, хранилища объёмом 64/128 ГБ, основной 8-Мп камеры и 5-Мп камеры для селфи, аккумулятора на 6650 мА·ч, слота для карт памяти microSD, 3.5-мм разъёма для наушников, порта USB Type-C, а также поддержки Bluetooth 5.3 и Dolby Atmos. Работать новинка будет на ОС Android 14.

Одной из наиболее интересных частей в сообщении информатора для целого ряда потенциальных покупателей является упоминание стоимости устройства — утверждается, что цена версии Redmi Pad SE 8.7 с поддержкой только Wi-Fi и в конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 128-ГБ хранилищем составит 169 евро.

Предполагается, что официальный дебют новой модели от Xiaomi состоится уже через несколько дней, то есть 29 июля.

#redmi pad se 8.7
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Доступный планшет Redmi Pad SE 8.7 получит чип Helio G99 и 8.7-дюймовый дисплей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
3
В России началось строительство нового металлургического завода
3
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
5
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
5
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
7
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
1
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
ВМС Австралии впервые запустили новую ударную ракету морского базирования
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Учёные создали новую классификацию космических тел, определив точный статус Плутона и экзопланет
+
Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщиков B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
+
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
1
Стало известно какие новые функции принесет iOS 17.6
+

Популярные статьи

Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
49
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
58
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
30
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
3
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
20
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
20
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
12
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
30

Сейчас обсуждают

Бейнур Муратов
23:07
Процы норм, но видеокарты покупать такое себе, купил себе этот ваш 7600 хваленый, все выходные провел за фиксом вылетов, крашей и синих экранов. Некоторые игры так вообще не запускались. Вернул это, п...
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
Иван Горыныч
23:07
А почему так?😂😂😂
СМИ: Директор Секретной службы США покинула должность после покушения на Дональда Трампа
Иван Горыныч
23:06
Возможно кто-то интересовался как устроен и только шлем пилота истребителя F35, израильского производства.
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
Рома Сафин
23:00
Очевидно, что такие БПЛА будут использовать против самолётов на аэродромах, потому что ланцет туда не дотягивает и мощности не хватит для полного уничтожения.
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
Mallory
22:37
> Научите Лошадь можно привести на водопой, но заставить ее напиться нельзя. Вот со знаниями все обстоит точно так же.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
Андрей Апхаликов
22:35
С Алика за 7к 970 про взять на терабайта чем отличается то 980 накуя переплачивать ? Да а вот4070ти супер тоже хочу взять из-загб реально мало уже 8 у меня пока что 3070 и вообще не комфортно
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Добрый день
22:30
Ну хейтят только фанаты, у которых нет реального железа для сравнения. У меня же есть сейчас 11600К и 13700К от Интела и 5600 с 7800X3D от АМД - я могу всё реально сравнивать, а ещё у меня есть 3070 и...
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
Александр Сечков
22:24
Тщщщщ, тут нельзя хейтить АМД)))
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
glavhyilo
22:21
на Донбассе самые большие залежи лития на этом континенте,это давно уже известно,это вообще не новость.
Европа усиливает поддержку Украины ради доступа к литию
Добрый день
22:12
7950X(3D) тоже горели по началу, потом поправили прошивками.
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем