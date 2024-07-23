Redmi Pad SE 8.7 должен дебютировать в ближайшие дни.

Уже через несколько дней должен состояться запуск доступной модели планшета Redmi Pad SE 8.7. Данными о ряде характеристик и внешнем виде которой вчера поделился информатор Sudhanshu Ambhore, а сегодня дополняет эти сведения новыми подробностями, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: X/Sudhanshu Ambhore

Как утверждает информатор в своём новом сообщении, экран новинки будет характеризоваться частотой обновления 90 Гц, а размеры устройства составят 211.58x125.48x8.8 мм при весе, достигающем 373 г. Кроме того, планшет будет поддерживать зарядку мощностью 18 Вт.

Более ранняя утечка указывала на наличие у Redmi Pad SE 8.7 квадратного дизайна с толстыми рамками, LCD-панели с диагональю 8.7 дюйма и разрешением HD (1340x800 пикселей), 8-ядерной SoC Helio G99 от MediaTek, 4 ГБ ОЗУ, хранилища объёмом 64/128 ГБ, основной 8-Мп камеры и 5-Мп камеры для селфи, аккумулятора на 6650 мА·ч, слота для карт памяти microSD, 3.5-мм разъёма для наушников, порта USB Type-C, а также поддержки Bluetooth 5.3 и Dolby Atmos. Работать новинка будет на ОС Android 14.

Одной из наиболее интересных частей в сообщении информатора для целого ряда потенциальных покупателей является упоминание стоимости устройства — утверждается, что цена версии Redmi Pad SE 8.7 с поддержкой только Wi-Fi и в конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 128-ГБ хранилищем составит 169 евро.

Предполагается, что официальный дебют новой модели от Xiaomi состоится уже через несколько дней, то есть 29 июля.