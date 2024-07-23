Новинка должна дебютировать 23 июля.

Близится официальная презентация нового смартфона Nubia Z60S Pro, но производитель решил заранее заинтриговать потенциальных покупателей, опубликовав ряд деталей, проливающих свет на характеристики будущей новинки, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

В опубликованном видео были продемонстрированы некоторые возможности, которые предлагает новая модель, а также показан внешний вид устройства. Исходя из видеоролика, Nubia Z60S Pro имеет схожий с моделью предшествующего поколения, Z50S Pro, дизайн с плоскими боковыми рамками, закруглёнными углами и выступающим модулем камеры.

Отдельно производитель выделяет использование в системе камер новинки искусственного интеллекта. Кроме того, новая модель обзаведётся поддержкой Nebula AI, обеспечивающей расширенные возможности с применением ИИ.

Информацией о характеристиках системы камер компания не делится, но, судя по видео, Nubia Z60S Pro получит один дополнительный объектив по сравнению с моделью прошлого поколения, обладающей тремя сенсорами на задней панели. При этом вспышка будет расположена за пределами основного модуля камер.

Помимо этого, новинка обзаведётся поддержкой спутниковой связи. Питать устройство будет аккумуляторная батарея на 5100 мА·ч. Новая модель будет выпускаться в голубом, чёрном и белом цветовых оформлениях.

Ранее стало известно, что новинка может получить плоскую AMOLED-панель с разрешением 1.5K, прикрытую защитным стеклом Dragon Rhino, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аналогичный Z50S Pro, и поддержку зарядки мощностью 80 Вт.

Ожидается, что производитель официально презентует смартфон Nubia Z60S Pro 23 июля текущего года.