Предстоящий планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra появляется на платформе тестирования Geekbench, проливая свет на существующую неопределённость относительно чипсета, которым он оснащается, сообщает издание Gizmochina.
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Источник фото: Onleaks/Android Headlines
Предыдущие утечки указывали на то, что при производстве планшета Galaxy Tab S10 Ultra компания Samsung откажется от чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в пользу SoC MediaTek Dimensity 9300+, что, судя по всему, находит своё подтверждение на сайте Geekbench.
В базе данных бенчмарка новинка, имеющая модельный номер SM-X926B, появилась с чипсетом, имеющим конфигурацию, в которую входит одно высокопроизводительное ядро с тактовой частотой 3.4 ГГц, три ядра, характеризующихся частотой 2.85 ГГц, и четыре ядра, функционирующих на частоте 2.0 ГГц, что соответствует параметрам Dimensity 9300+. Отвечать за графические задачи будет видеоядро Mali-G720-Immortalis MC12.
Кроме того, устройство получило 12 ГБ оперативной памяти и функционировало под управлением ОС Android 14. В одноядерном и многоядерном тестах смартфон набрал 2141 и 5533 балла соответственно.
Источник фото: Gizmochina
Более ранние утечки сообщают, что новинка унаследует дизайн от модели предшествующего поколения, в том числе размеры и расположение фронтальной камеры, а также сохранит 14.6-дюймовый дисплей.
Ожидается, что Samsung представит новую серию планшетов Galaxy Tab S10, в том числе Ultra-версию, совместно с линейкой смартфонов Galaxy S25 в начале следующего года. Более породную информацию о доступности, стоимости, технических характеристиках и дополнительных функциях новых устройств стоит ожидать по мере приближения к официальной дате запуска новинок.