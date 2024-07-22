Судя по всему, южнокорейский производитель откажется от чипов Qualcomm при выпуске Galaxy Tab S10 Ultra.

Предстоящий планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra появляется на платформе тестирования Geekbench, проливая свет на существующую неопределённость относительно чипсета, которым он оснащается, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Onleaks/Android Headlines

Предыдущие утечки указывали на то, что при производстве планшета Galaxy Tab S10 Ultra компания Samsung откажется от чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в пользу SoC MediaTek Dimensity 9300+, что, судя по всему, находит своё подтверждение на сайте Geekbench.

В базе данных бенчмарка новинка, имеющая модельный номер SM-X926B, появилась с чипсетом, имеющим конфигурацию, в которую входит одно высокопроизводительное ядро с тактовой частотой 3.4 ГГц, три ядра, характеризующихся частотой 2.85 ГГц, и четыре ядра, функционирующих на частоте 2.0 ГГц, что соответствует параметрам Dimensity 9300+. Отвечать за графические задачи будет видеоядро Mali-G720-Immortalis MC12.

Кроме того, устройство получило 12 ГБ оперативной памяти и функционировало под управлением ОС Android 14. В одноядерном и многоядерном тестах смартфон набрал 2141 и 5533 балла соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Более ранние утечки сообщают, что новинка унаследует дизайн от модели предшествующего поколения, в том числе размеры и расположение фронтальной камеры, а также сохранит 14.6-дюймовый дисплей.

Ожидается, что Samsung представит новую серию планшетов Galaxy Tab S10, в том числе Ultra-версию, совместно с линейкой смартфонов Galaxy S25 в начале следующего года. Более породную информацию о доступности, стоимости, технических характеристиках и дополнительных функциях новых устройств стоит ожидать по мере приближения к официальной дате запуска новинок.