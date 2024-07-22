Судя по всему, новинка дебютирует в ближайшее время.

Компания Samsung работает над новой моделью смартфона среднего уровня, получившей название Galaxy M55s, на что указывает появление новинки на сайте бенчмарка Geekbench, информирует издание Gizmochina.

реклама

Galaxy M55 5G. Источник фото: Samsung

Смартфон Samsung Galaxy M55s с модельным номером SM-M558B, ранее получивший сертификат WiFi Alliance, теперь появляется в бенчмарке Geekbench с чипсетом, оснащённым одним основным ядром с тактовой частотой 2.4 ГГц, тремя ядрами, функционирующими на частоте 2.36 ГГц, и четырьмя ядрами с тактовой частотой 1.8 ГГц, что подразумевает присутствие чипа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Помимо этого, представленный образец обзавёлся 8 ГБ оперативной памяти и работал под управлением ОС Android 14. В одноядерном тесте смартфон набрал 1003 балла, а в многоядерном — 2309 очков.

Источник фото: Gizmochina

Остальных подробностей о спецификациях новинки не предоставляется, но можно ожидать, что по ряду характеристик Samsung Galaxy M55s будет перекликаться с моделью Galaxy M55 5G — смартфон, представленный чуть ранее в текущем году, имеет тот же чип, а именно Snapdragon 7 Gen 1, 8/12 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128/256 ГБ, 6.7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED+, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, батарею на 5000 мА·ч, поддерживающую зарядку мощностью 45 Вт, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольный объектив, макромодуль на 2 Мп, а также 50-Мп камеру для селфи.