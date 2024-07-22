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Доступный планшет Redmi Pad SE 8.7 получит чип Helio G99 и 8.7-дюймовый дисплей
Новинка должна дебютировать уже 29 июля.

Уже через несколько дней компания Xiaomi может представить свой новый бюджетный планшет, получивший название Redmi Pad SE 8.7, характеристики и дизайн которого были раскрыты информатором Sudhanshu Ambhore, говорится в публикации издания NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/X/Sudhanshu Ambhore

Утверждается, что планшет Redmi Pad SE 8.7 будет оснащён 6-нм восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G99, 8.7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD (1340x800 точек), 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 64 или 128 ГБ.

Новая модель имеет плоский дизайн без особых излишеств с выступающим круглым модулем камеры на задней панели и заметными рамками вокруг экрана.

Кроме того, новинке приписывается наличие 8-Мп основного датчика, расположенного на тыльной стороне, 5-Мп селфи-камеры, ёмкой аккумуляторной батареи на 6650 мА·ч, поддерживающей зарядку мощностью 10 Вт, слота расширения для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ, разъёма USB Type-C, Bluetooth 5.3, 3.5-мм аудиоразъёма и поддержки Dolby Atmos. Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 14.

Ожидается, что официальная презентация планшета Redmi Pad SE 8.7 состоится уже через неделю, а именно 29 июля текущего года.

#redmi pad se 8.7
Источник: notebookcheck.net
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