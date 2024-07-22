Алмазный слой может достигать толщины около 18 километров.

Меркурий, являющийся наиболее близкой к Солнцу и наименьшей планетой Солнечной системы, таит в себе немало загадок, которые пытаются разрешить учёные — в частности, его поверхность содержит большое количество графита, под слоем которого, как показывает новое исследование, находится толстый алмазный слой, сообщает издание TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Научный материал, опубликованный в журнале Nature Communications, описывает результаты исследования группы китайских и бельгийских учёных, которые указывают на наличие слоя алмазов толщиной около 18 километров, расположенного на границе ядра и мантии Меркурия.

В процессе своей работы специалисты провели ряд экспериментов с высоким давлением (до семи гигапаскалей) и температурой, а также применили термодинамическое моделирование, что позволило им воссоздать условия внутренней части Меркурия и изучить процессы, проходящие в толще пород.

Как считают исследователи, алмазный слой образовался на Меркурии в процессе кристаллизации магматического океана, богатого углеродом и серой, которая сыграла немаловажную роль, снизив температуру расплавленной магмы и поспособствовав образованию не только слоя алмазов, но и сульфида железа, влияющего на содержание углерода.

Алмазный слой Меркурия обладает высокой теплопроводностью, оказывая влияние не тепловую динамику планеты и генерацию магнитного поля путём передачи тепла от жидкого ядра к мантии.

По мнению исследователей, похожие алмазные слои могут существовать и на других планетах земной группы при соблюдении соответствующих условий. Полученные результаты могут найти своё применение для последующего изучения экзопланет, богатых углеродом.