В 2026 году Маск рассчитывает приступить к выпуску роботов-гуманоидов для других компаний.

Компания Tesla откроет новую страницу в своей истории в следующем году, когда внедрит человекоподобных роботов в свои производственные процессы — об этом заявил глава корпорации Илон Маск, говорится в публикации издания Reuters.

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Источник фото: Bots & Drones UK

В своём сообщении Илон Маск отметил, что в следующем году у Tesla появится ограниченное количество роботов-гуманоидов для внутреннего использования, а в 2026 году планируется нарастить объёмы их производства для удовлетворения спроса со стороны сторонних компаний.

Похожие разработки, направленные на восполнение нехватки рабочих рук на заводах и исключение человека из производственных процессов, требующих многократного повторения одних и тех же действий, что для людей может быть утомительно и даже опасно в результате ослабления внимания из-за усталости, ведутся не только инженерами Tesla, но и специалистами других компаний, в частности Honda и Boston Dynamics.

Отмечается, что обещания Илона Маска не всегда претворялись в жизнь в намеченные сроки — например, в 2019 году американский предприниматель утверждал, что к 2020 году у Tesla будет целая сеть автономных роботакси, разработка которых идёт до сих пор, а их запуск в очередной раз задерживается.

Первое поколение человекоподобных роботов Optimus, разработанных специалистами Tesla и получивших название Bumblebee, было выпущено в 2022 году, а в текущем году компания публиковала видео с демонстрацией возможностей своих роботов-гуманоидов второго поколения.

На фоне снижения спроса на электромобили Tesla сосредотачивает своё внимание и на других продуктах, в том числе роботакси, человекоподобных роботах и программном обеспечении для автономного вождения.