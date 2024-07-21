Апгрейд позволит достичь чуть более высоких показателей.

Компания One-Netbook обновляет портативную игровую консоль ONEXPLAYER ONEXFLY процессором нового поколения, который в ряде случаев может предложить чуть большую производительность, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/One-Netbook

Представленная в прошлом году игровая консоль ONEXPLAYER ONEXFLY первоначально оснащалась APU AMD Ryzen 7 7840U, но сейчас производитель решил сделать апгрейд, оснастив данную модель процессором Ryzen 7 8840U.

Несмотря на изменившееся название, Ryzen 7 8840U не отличается от модели предшествующего поколения по ключевым параметрам, предлагая те же 8 ядер Zen 4 с максимальной тактовой частотой 5.1 ГГц и 16 МБ L3-кэша, а также встроенный графический процессор Radeon 780M, что выражается и в тестах специалистов источника, где новый APU в среднем быстрее предшественника всего на 3%, поэтому заметного роста быстродействия от обновлённой консоли ONEXPLAYER ONEXFLY ждать не стоит.

Кроме того, устройство оснащается 7-дюймовым экраном с тонкими рамками, разрешением 1920x1080 точек, частотой обновления 120 Гц и охватом 100% цветовой гаммы sRGB, оперативной памятью LPDDR5X 7500 МГц, накопителем M.2 PCIe 4.0 NVMe, батареей ёмкостью 48.5 Вт·ч, парой динамиков, двумя портами USB Type-C 4.0, одним USB Type-A 3.0 и 3.5-мм аудиоразъёмом.

Стоимость модификации с 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ составляет 999 долларов, а увеличение объёма хранилища до 2 ТБ повысит цену на 100 долларов. Отмечается, что дебютировавшая в прошлом году базовая версия игровой консоли ONEXPLAYER ONEXFLY стоила значительно меньше, а именно 739 долларов, но при этом предлагала всего 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенного хранилища.