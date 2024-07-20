Судя по всему, Sony придерживается своих планов.

В настоящее время в сети Интернет ходят достаточно противоречивые слухи о дате запуска новейшей игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro — некоторые источники утверждают, что выход приставки задержится, в то время как другие сообщают о дебюте новинки во второй половине текущего года. Том Хендерсон из Insider Gaming предоставил дополнительные данные о периоде запуска PS5 Pro, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: Wccftech

Как утверждает информатор, разработчики могут приступить к процессу сертификации игр и программного обеспечения для PlayStation 5 Pro уже 30 июля, а тайтлы, которые дебютируют после 15 сентября, должны быть оптимизированы для новой консоли, что указывает на сохранение предыдущих сроков выхода PS5 Pro, намеченных на вторую половину 2024 года.

Ранее сообщалось, что Sony намерена выпустить свою новую игровую консоль PlayStation 5 Pro к концу ноября текущего года, а анонс может состояться уже в сентябре. Судя по всему, эти планы остались без изменений, на что указывает отсутствие каких-либо уточнений со стороны источников информатора.

Как стало известно ранее, игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro будет мощнее по сравнению со стандартной моделью — новинка будет по-прежнему иметь восемь процессорных ядер Zen 2, которые будут работать на более высокой тактовой частоте, а также получит графический чип с более современной архитектурой RDNA 3 и 30 WGP, что на 67 % больше по сравнению с предшественником.

Кроме того, новая модель сохранит 16 ГБ памяти GDDR6 при увеличении пропускной способности до 576 ГБ/c, то есть на 28 %. Расширенные возможности искусственного интеллекта будут обеспечиваться благодаря способности машинного обучения до 300 TOPS.