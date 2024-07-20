Теперь специалистам необходимо решить эту головоломку.

Учёные продолжают изучать Марс при помощи автономного исследовательского аппарата Curiosity, а совсем недавно обнаружили нечто, никогда ранее не встречавшееся земным специалистам на «красной планете», говорится в материале Phys.org.

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Источник фото: Phys.org/NASA/JPL-Caltech/MSSS

В конце мая марсоход Curiosity проехал по обычному камню и расколол его, благодаря чему учёным открылось его неожиданное содержимое — элементарная сера, не имеющая запаха и формирующаяся лишь в узком диапазоне условий, которых попросту не могло быть в данной области Марса. В последующий промежуток времени аппарат обнаружил целое поле подобных камней.

По словам научного сотрудника проекта Curiosity Эшвина Васавады, данная находка представляет собой уникальное событие, сравнимое с обнаружением оазиса в пустыне. Специалист добавляет, что присутствие данных камней пока не объяснимо, поэтому учёным лишь предстоит решить эту головоломку.

Марсоход Curiosity уже некоторое время изучает канал Gediz Vallis, который, как считается, был образован потоками жидкой воды и породы, извивающийся по части горы Шарп высотой в пять километров и богатый сульфатами, которые представляют собой соли серной кислоты, в то время как элементарной серы, обнаруженной учёными, там быть не должно.

Марсоход взял несколько образцов серных пород 18 июня, пробурив несколько отверстий, необходимых для забора грунта из скальных пород, а затем поместил собранный материал в свой контейнер для дальнейшего химического анализа интересующих учёных камней, что позволит понять, как именно они образовались.