Xiaomi MIX Flip поступит в продажу 23 июля.

В рамках специального мероприятия компания Xiaomi представила сразу два новых складных смартфона, а именно MIX Fold 4, ставший героем прошлого материала, и MIX Flip, имеющий богатое оснащение и конкурирующий с Samsung Galaxy Z Flip6, Vivo X Flip и Oppo Find N3 Flip.

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Источник фото: Gizmochina

Как сообщает издание Gizmochina, складной смартфон Xiaomi MIX Flip оснащается быстрым чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем UFS 4.0 ёмкостью до 1 ТБ, самым большим в сегменте внешним экраном, диагональ которого составляет 4.01 дюйма, окруженным симметричными рамками и защищённым стеклом Dragon Crystal Glass, с поддержкой ряда дополнительных функций, и 6.86-дюймовым внутренним дисплеем.

Оба экрана имеют разрешение 1.5K, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 3000 нит. Над внешним дисплеем располагаются специальный наушник и микрофон, благодаря чему пользователь может совершать звонки, не раскрывая устройство.

Кроме того, на внешней стороне новинки имеется двойная камера Leica, представленная основным 50-Мп датчиком с оптической стабилизацией изображения и плавающим телеобъективом на 50 Мп с двукратным оптическим зумом, а внутренний экран располагает 32-Мп селфи-камерой, расположенной в круглом вырезе. Устройство предоставляет возможность съёмки с четырьмя фокусными расстояниями.

Для эффективного отвода тепла от компонентов смартфона предназначена система охлаждения с испарительной камерой, а за обеспечение питанием отвечает аккумуляторная батарея на 4780 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 67 Вт. Работает новинка на Android 14 с HyperOS.

Толщина устройства в сложенном виде составляет 15.99 мм, а вес достигает 192 г. Смартфон располагает сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Новинка выпускается в чёрном, белом и фиолетовом цветах.

Стоимость складного смартфона Xiaomi MIX Flip составляет 5999 юаней (825 долларов) за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 12 ГБ+512 ГБ оценён в 6499 юаней (894 доллара), а модификация 16 ГБ+1 ТБ стоит 7299 юаней (1004 доллара). В продажу новинка поступит 23 июля.