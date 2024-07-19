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Анонсирован складной смартфон Xiaomi MIX Fold 4 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и спутниковой связью
Новинка имеет ряд заметных улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Компания Xiaomi представляет свой новый складной смартфон MIX Fold 4, получивший богатое оснащение для конкуренции с моделями Samsung Galaxy Z Fold6 и Honor Magic V3, а также ряд заметных улучшений по сравнению с предшественником, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Складной смартфон Xiaomi MIX Fold 4 получил производительный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти, 6.56-дюймовый внешний дисплей с изогнутыми краями и 7.98-дюймовый внутренний экран с разрешением 2488x2224 точек и ультратонким стеклом. Оба дисплея оснащаются OLED-панелями с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит, HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision.

Новинка получила несколько изменённый дизайн с прямоугольным модулем камеры большего размера, имеющим изогнутый нижний край, и лёгкую конструкцию благодаря применению высокопрочной архитектуры из углеродного волокна T800H. Кроме того, устройство снабжается усовершенствованным шарниром, обеспечивающим 500 000 складываний.

Смартфон оснащается четырьмя камерами под брендом Leica, расположенными на тыльной стороне, включающими в себя основой датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив с разрешением 12 Мп, портретный телеобъектив на 50 Мп с двукратным оптическим зумом и перископический объектив на 50 Мп с пятикратным оптическим зумом. Кроме того, новинка имеет целый набор функций для улучшения изображений.

Отвод тепла от компонентов устройства осуществляется ультратонкой системой охлаждения, а питанием новинку обеспечивает батарея на 5100 мА·ч с возможностью быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 и 50 Вт соответственно. Работает смартфон на HyperOS и имеет расширенные возможности с использованием технологий искусственного интеллекта.

Толщина новинки в сложенном и разложенном виде составляет всего 9.47 и 4.59 мм соответственно, что приближает её к соответствующим показателям Honor Magic V3, а вес достигает 226 г.

Устройство поддерживает двухстороннюю спутниковую связь, благодаря чему имеется возможность получать и отправлять сообщения, когда сотовая связь недоступна, а также имеет сертификат водонепроницаемости IPX8. Новинка предлагается в голубом, чёрном и белом цветах.

Стоимость складного смартфона Xiaomi MIX Fold 4 стартует от 8999 юаней (1237 долларов) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, за вариант 16 ГБ+512 Гб просят 9999 юаней (1375 долларов), а конфигурацию 16 ГБ+1 ТБ оценили в 10999 юаней (1513 долларов).

#xiaomi mix fold 4
Источник: gizmochina.com
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