По ряду характеристик новинка схожа с Reno12 F 5G.

Компания Oppo продолжает расширять ассортимент своих смартфонов, презентуя новую модель среднего класса Reno12 F 4G, сообщает издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

В прошлом месяце компания Oppo представила модель с похожим названием, Reno12 F 5G, но между двумя устройствами существует ряд различий — если 5G-версия оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 6300 и имеет поддержку Bluetooth 5.3, то Reno12 F 4G получает чип Snapdragon 685 и ограничивается стандартом Bluetooth 5.0. Кроме того, новая модель выпускается с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем на 256 и 512 ГБ

Характеризуясь аналогичным дизайном, новинка также представлена в дополнительном сером цветовом оформлении (Matte Grey), который присоединился к версиям с янтарно-оранжевыми (Amber Orange) и оливково-зелёными (Olive Green) оттенками.

В остальном же характеристики обеих моделей идентичны — смартфоны имеют 6.67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и 2-Мп макрокамеру, расположенные на задней панели, 32-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкость 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт.

Работает новинка на ColorOS 14.0.1 и имеет набор функций с использованием технологий искусственного интеллекта Oppo AI.

Информацией о стоимости и доступности смартфона Oppo Reno12 F 4G производитель пока не делится, но ожидается, что в скором времени эти данные будут опубликованы.