После целого ряда утечек компания HMD Global официально представляет свой новый смартфон Skyline, получивший дизайн, хорошо известный по Nokia Lumia, и неплохое оснащение, а также возможность самостоятельного ремонта устройства пользователями, говорится в материале сайта Gizmochina.
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Источник фото: Gizmochina
При создании смартфона специалисты производителя вдохновлялись классическим дизайном Nokia Fabula, известным благодаря моделям серии Lumia — новинка характеризуется закруглёнными боковыми гранями и квадратными углами.
Устройство имеет 6.5-дюймовый дисплей, выполненный с применением технологии OLED, с круглым вырезом для селфи-камеры, разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Дополнительно увеличить объём хранилища можно при помощи карт памяти microSD до 512 ГБ.
На задней панели смартфона располагается 108-Мп основная камера, 13-Мп сверхширокоугольный объектив и телеобъектив на 50 Мп с четырёхкратным оптическим зумом, а на передней имеется 50-Мп селфи-камера. Для увеличения детализации изображений предназначается технология HMD AI Capture Fusion.
Питанием устройство обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч с возможностью быстрой проводной и магнитной беспроводной Qi2 зарядки мощностью 33 и 15 Вт соответственно. Отмечается, что в комплект поставки зарядное устройство не входит, но его можно приобрести отдельно — настенная 33-Вт зарядка стоит 30 фунтов стерлингов, а двухпортовый адаптер на 30 Вт оценён в 20 фунтов стерлингов.
Смартфон работает на ОС Android 14, для которой производитель обещает два крупных обновления и три года апдейтов безопасности. Также имеется специальный режим, позволяющий ограничить доступ к социальным сетям и уведомлениям. На боковой грани устройства расположена настраиваемая кнопка, предназначенная для быстрого доступа к избранным приложениям и функциям.
Отличительной особенностью новинки является возможность её ремонта непосредственно самим пользователем — как утверждает производитель, устройство может быть отремонтировано в течение всего десяти минут благодаря уникальной конструкции. Кроме того, HMD позволит приобретать запасные части на своём официальном сайте — например, дисплей стоит 95 долларов, аккумулятор оценён в 25 долларов, стоимость крышки аккумуляторного отсека составляет 30 долларов, а порт для зарядки можно приобрести за 20 долларов. При этом для ремонта понадобится специальный ремонтный комплект iFixit, который можно купить за 5 долларов.
Стоимость смартфона HMD Skyline стартует от 499 евро, 399 фунтов стерлингов или 499 долларов США.