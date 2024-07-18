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Представлен HMD Skyline с дизайном Nokia Lumia и возможностью самостоятельной замены компонентов
Производитель позволяет приобрести экран или аккумулятор на официальном сайте для последующей самостоятельной замены.

После целого ряда утечек компания HMD Global официально представляет свой новый смартфон Skyline, получивший дизайн, хорошо известный по Nokia Lumia, и неплохое оснащение, а также возможность самостоятельного ремонта устройства пользователями, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

При создании смартфона специалисты производителя вдохновлялись классическим дизайном Nokia Fabula, известным благодаря моделям серии Lumia — новинка характеризуется закруглёнными боковыми гранями и квадратными углами.

Устройство имеет 6.5-дюймовый дисплей, выполненный с применением технологии OLED, с круглым вырезом для селфи-камеры, разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц, производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Дополнительно увеличить объём хранилища можно при помощи карт памяти microSD до 512 ГБ.

На задней панели смартфона располагается 108-Мп основная камера, 13-Мп сверхширокоугольный объектив и телеобъектив на 50 Мп с четырёхкратным оптическим зумом, а на передней имеется 50-Мп селфи-камера. Для увеличения детализации изображений предназначается технология HMD AI Capture Fusion.

Питанием устройство обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч с возможностью быстрой проводной и магнитной беспроводной Qi2 зарядки мощностью 33 и 15 Вт соответственно. Отмечается, что в комплект поставки зарядное устройство не входит, но его можно приобрести отдельно — настенная 33-Вт зарядка стоит 30 фунтов стерлингов, а двухпортовый адаптер на 30 Вт оценён в 20 фунтов стерлингов.

Смартфон работает на ОС Android 14, для которой производитель обещает два крупных обновления и три года апдейтов безопасности. Также имеется специальный режим, позволяющий ограничить доступ к социальным сетям и уведомлениям. На боковой грани устройства расположена настраиваемая кнопка, предназначенная для быстрого доступа к избранным приложениям и функциям.

Отличительной особенностью новинки является возможность её ремонта непосредственно самим пользователем — как утверждает производитель, устройство может быть отремонтировано в течение всего десяти минут благодаря уникальной конструкции. Кроме того, HMD позволит приобретать запасные части на своём официальном сайте — например, дисплей стоит 95 долларов, аккумулятор оценён в 25 долларов, стоимость крышки аккумуляторного отсека составляет 30 долларов, а порт для зарядки можно приобрести за 20 долларов. При этом для ремонта понадобится специальный ремонтный комплект iFixit, который можно купить за 5 долларов.

Стоимость смартфона HMD Skyline стартует от 499 евро, 399 фунтов стерлингов или 499 долларов США.

#hmd skyline
Источник: gizmochina.com
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HMD представила смартфон Skyline с дизайном, вдохновленным Nokia Lumia
Компания HMD Global представила смартфон Skyline с упором на пригодность к ремонту
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