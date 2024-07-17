Исследователи Луны будут более защищены от внешних неблагоприятных воздействий на глубине нескольких сотен метров.

Сразу несколько мировых держав, в том числе Россия, разрабатывают свои собственные программы по созданию на Луне колоний уже в ближайшем будущем, что может стать более достижимым благодаря новому исследованию итальянских учёных, пишет издание TechSpot.

реклама

Источник фото: NBC News/ESA/Foster+Partners

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предоставляет убедительные доказательства того, что под чашей Моря Спокойствия существуют подповерхностные пещеры. Для своей научной работы команда специалистов под руководством Леонардо Каррера, доцента Университета Тренто, использовала данные, собранные в 2010 году лунным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), на основании которых были созданы 3Д-модели, указавшие на природный феномен, объясняемый при помощи давно обсуждаемой теории, предполагающей наличие естественных устойчивых структур под поверхностью Луны, созданных древними лавовыми трубками.

Если результаты исследования подтвердятся, то человечество сможет использовать пещеры под лунной поверхностью для создания лунных баз, что позволит уберечься от неблагоприятного воздействия Солнца и экстремальных температур, наблюдаемых на Луне, а также от возможных ударов метеоритов.

Исследователи планируют продолжать свою работу по поиску пещер, находящихся глубоко под поверхностью естественного спутника Земли, чтобы определить наиболее перспективные точки для возможного строительства будущих лунных баз, которые позволят людям собирать информацию о Луне и проводить различные эксперименты в сравнительно комфортных и безопасных условиях, находясь под защитой сотен метров лунной породы.