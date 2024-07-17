Её возможностей хватит для питания 30 тысяч домохозяйств.

В Китае создали инновационную плавучую ветряную турбину большой мощности, конструкция которой позволяет её использование на большом удалении от берега и в самых неблагоприятных условиях, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Китайская компания MingYang Smart Energy представила двухтурбинный ветрогенератор OceanX с V-образной конструкцией и вращающимися в противоположных направлениях лопастями длиной около 180 метров, мощность которого составляет 16.6 МВт.

Установка расположена на плавучей платформе и спроектирована таким образом, чтобы выдерживать сильнейший ветер — как заявляет производитель, OceanX может работать в условиях урагана пятой категории, выдерживая ветер со скоростью около 260 километров в час, что достигается за счёт способности разворота турбин в зависимости от направления ветра, а также волны высотой примерно 30 метров.

Для повышения устойчивости платформа, изготовленная из высокопрочного бетона, имеет сложную одноточечную систему швартовки. При этом установка может работать на расстоянии около 100 километров от берега в водах глубиной до 90 метров.

Полномасштабному проекту ветряной турбины предшествовало создание в 2020 году прототипа в масштабе 1:10, после чего MingYang Smart Energy приступила к строительству полноразмерной 16500-тонной платформы.

По оценкам специалистов производителя, мощности OceanX хватит для обеспечения около 30 тысяч китайских домохозяйств — согласно расчётам, каждая установка сможет генерировать около 54 тысяч мегаватт-часов в год.

Подобные плавучие установки смогут удовлетворить растущие потребности Китая в электроэнергии, а также внести свой вклад в отрасль «зелёной энергетики».