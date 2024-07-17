В Кении и Зимбабве число открытых вакансий выросло в десятки раз.

В связи с дефицитом кадров в ИТ-сфере российские компании стали активно искать специалистов в странах Африки, о чём свидетельствуют данные сервиса HeadHunter, говорится в материале сайта CNews, ссылающегося на публикацию издания РБК.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что в первой половине текущего года число открытых вакансий со стороны российских работодателей в годовом выражении в Кении выросло в 39 раз, увеличившись со 161 предложения до 6400, а в Зимбабве повысилось в 15 раз. Также высокий рост наблюдается в Камеруне, Замбии и Алжире.

Интерес к ИТ-специалистам из Африки предсказывался ранее, что, по словам некоторых аналитиков, обусловлено не столько необходимостью привлечения сотрудников в российские офисы компаний, как выходом на зарубежные рынки, на которых иностранные сотрудники будут вести себя более уверенно, имея больше опыта, и обходиться дешевле, чем российские специалисты.

Отмечается, что найм иностранных сотрудников сопряжён с целым рядом проблем для компаний — помимо бюрократической составляющей с оформлением разрешительных документов, работодателям придётся организовывать процесс работы таким образом, чтобы в коллективе не существовало барьеров, связанных с языком и культурой.

При этом, несмотря на значительный рост интереса российских компаний к африканским специалистам, доля вакансий, размещённых в сопредельных государствах, в частности, в Казахстане и Белоруссии, значительно больше и составляет 143 и 106 тысяч соответственно, что на 26 и 28 % больше в годовом выражении.

Кроме того, российские компании увеличили число открытых вакансий и в некоторых европейских странах — во Франции их количество возросло на 24 %, а в Италии повысилось на 33 %. В США же данный показатель за первую половину текущего года упал на 26 % в годовом выражении.

Нехватка специалистов в российском ИТ-секторе наблюдалась ещё в прошлом году — по словам главы Минцифры Максута Шадаева, по состоянию на август 2023 года в Российской Федерации не хватало примерно 700 тысяч сотрудников.