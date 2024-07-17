Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Российские компании в десятки раз увеличили количество вакансий ИТ-специалистов в странах Африки
В Кении и Зимбабве число открытых вакансий выросло в десятки раз.

В связи с дефицитом кадров в ИТ-сфере российские компании стали активно искать специалистов в странах Африки, о чём свидетельствуют данные сервиса HeadHunter, говорится в материале сайта CNews, ссылающегося на публикацию издания РБК.

реклама

Источник фото: Pixabay

Сообщается, что в первой половине текущего года число открытых вакансий со стороны российских работодателей в годовом выражении в Кении выросло в 39 раз, увеличившись со 161 предложения до 6400, а в Зимбабве повысилось в 15 раз. Также высокий рост наблюдается в Камеруне, Замбии и Алжире.

Интерес к ИТ-специалистам из Африки предсказывался ранее, что, по словам некоторых аналитиков, обусловлено не столько необходимостью привлечения сотрудников в российские офисы компаний, как выходом на зарубежные рынки, на которых иностранные сотрудники будут вести себя более уверенно, имея больше опыта, и обходиться дешевле, чем российские специалисты.

Отмечается, что найм иностранных сотрудников сопряжён с целым рядом проблем для компаний — помимо бюрократической составляющей с оформлением разрешительных документов, работодателям придётся организовывать процесс работы таким образом, чтобы в коллективе не существовало барьеров, связанных с языком и культурой.

При этом, несмотря на значительный рост интереса российских компаний к африканским специалистам, доля вакансий, размещённых в сопредельных государствах, в частности, в Казахстане и Белоруссии, значительно больше и составляет 143 и 106 тысяч соответственно, что на 26 и 28 % больше в годовом выражении.

Кроме того, российские компании увеличили число открытых вакансий и в некоторых европейских странах — во Франции их количество возросло на 24 %, а в Италии повысилось на 33 %. В США же данный показатель за первую половину текущего года упал на 26 % в годовом выражении.

Нехватка специалистов в российском ИТ-секторе наблюдалась ещё в прошлом году — по словам главы Минцифры Максута Шадаева, по состоянию на август 2023 года в Российской Федерации не хватало примерно 700 тысяч сотрудников.

#ит-специалист
Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
12
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
3
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
2
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
2
Украина разрабатывает новый высокоскоростной беспилотник "Пуля" для борьбы с БПЛА
2
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
+
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на сокете АМ5 до 2027 года
12
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
1
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
Астрономы обнаружили сверхгорячую экзопланету размером с Нептун
+
Шесть популярных смартфонов Samsung уже получили июльское обновление безопасности
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
10
В Сети появились кадры танка M1 Abrams ВСУ с «мангалом» и облепленного динамической защитой «Контакт-1»
1
Активисты облили краской электрический пикап Tesla Cybertruck в Германии
12
Челябинский электрометаллургический комбинат внедрит систему автоматического контроля выбросов за 550 млн рублей
1
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский Т-64БВ
1
Apple открыла публичный доступ к бета-версии операционной системы macOS Sequoia
+
Интегрированная графика AMD Radeon 890M демонстрирует производительность на уровне дискретной GeForce GTX 1070
5

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
2
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
21
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
65
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
1
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
36
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
12

Сейчас обсуждают

fromkeila
21:37
Берите пример с мудрых китайцев, запретить этот лохов развод.
Уже в июле в России может быть принят закон регулирования майнинга и криптовалют
Смотрю за 404
21:37
Ага прямо домой приходят и заставляют покупать!
Процессоры Core Ultra 200 могут греться выше 100 °C
Nahoni
21:35
Дальше будет только хуже.Из нас пытаются выжимать деньги по- максимуму на новые БП, новые водянки помощнее и корпуса.Иначе у производителей получается стагнация. Такова тенденция, к сожалению.
Процессоры Core Ultra 200 могут греться выше 100 °C
Xoдячuú VuryS
21:31
👍
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
lighteon
21:17
Хотел рассказать про свой репак Serious Sam, который никогда не считал идеальным и он давно выпущен, но продолжает развиваться. Попытался завуалировать повествование как какой-то концепт будущей работ...
О создании идеального игрового репака
glavhyilo
21:11
мы уже недавно тут,расследовали всю эту историю с трампом.И недалеко от истины.
ФБР подтвердило, что получило доступ к телефону стрелявшего в Трампа
Maleks
21:10
Думаю, что пропущу апгрейд на это семейство.
Процессоры Core Ultra 200 могут греться выше 100 °C
Иван Обыдённов
21:07
Лучше бы они слот для флешки предусмотрели или же делали смарты с ёмкостью в 512 или 1024 Гб. У меня флеха на 512 забита на 72% и системная на 128 забита на 69%. Как выживать на смартфоне с 256 гиг п...
Раскрыт дизайн новой серии смартфонов Google Pixel 9
ЧatoБoт
21:05
Придурки алеманские, да кому вы нужны, сборище пивных гомосеков да миграшек?!
Источник из Минобороны ФРГ подтвердил наличие плана по переброске крупной группировки к границам РФ
Александр Друзь
21:02
>Radeon RX 6650 ХТ всего в 2 раза быстрее Radeon RX 580< Мальчик, ты дурак? Интул 10 лет прибавлял по 3 процента в год, а тут в 2 раза за 6 лет, причём ты, собака сутулая, взял старый топ и прошлогод...
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем