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Названа дата анонса Nubia Z60S Pro со спутниковой связью и нового Z60 Ultra с разогнанным чипом
Презентация состоится уже через несколько дней.

Несколько дней назад стало известно, что Nubia намерена выпустить обновлённую версию своего прошлогоднего смартфона Nubia Z60 Ultra, оснастив его разогнанным вариантом и без того быстрого чипа от Qualcomm, а сегодня производитель подтвердил дату анонса новинки, которая дебютирует совместно с новой моделью смартфона, Z60S Pro, сообщает издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

По информации производителя, официальная презентация смартфонов Nubia Z60 Ultra Leading Version и Z60S Pro состоится 23 июля в Китае. Ожидается, что обе новинки также будут доступны и на международном рынке.

Ранее стало известно, что смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version получит аналогичные стандартной модели характеристики, за исключением немаловажной детали — устройство оснастят разогнанной модификацией чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 AC, основное ядро которого, Cortex-X4, и графический процессор смогут достигать частоты, на 100 МГц большей по сравнению со стандартным вариантом чипа, то есть 3400 и 1000 МГц соответственно.

Кроме того, производитель делает особый упор на поддержку обновлённой версией смартфона целого ряда функций с использованием технологий искусственного интеллекта, а также на его высокую производительность.

Смартфон Nubia Z60S Pro должен заменить Z50S Pro и получить 50-Мп основную камеру с сенсором IMX906 и оптической стабилизацией изображения, телеобъектив и сверхширокоугольный модуль, аккумуляторную батарею на 5100 мА·ч с зарядкой мощностью 80 Вт, а также поддержку двусторонней спутниковой связи.

#nubia #z60 ultra #z60s pro
Источник: gsmarena.com
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Готовится релиз смартфонов Nubia Z60S Pro и Nubia Z60 Ultra Leading Edition
Nubia анонсировала смартфоны Nubia Z60S Pro и Z60 Ultra Leading Edition
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