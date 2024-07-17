Анонс новинок должен состояться в следующем месяце.

В следующем месяце Google планирует провести специальное мероприятие Made by Google, на котором ожидается презентация целого ряда мобильных устройств компании, в том числе умных часов Pixel Watch 3 и Pixel Watch 3 XL, некоторые характеристики которых были опубликованы несколько дней назад, а сегодня информатором billbil_kun была раскрыта стоимость новых моделей, говорится в материале издания NotebookCheck.

реклама

Источник фото: NotebookCheck/OnLeaks/Android Headlines

Утверждается, что стоимость 41-мм версии умных часов Google Pixel Watch 3 с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth в Европе составит 399 евро, что соответствует стартовому ценнику аналогичной модификации модели предшествующего поколения, Pixel Watch 2, в то время как LTE-вариант Google Pixel Watch 3 получит прибавку к цене по сравнению с предшественником — новинка будет стоить на 50 евро дороже, то есть 499 евро.

Кроме того, как утверждает источник, цена 45-мм версии Pixel Watch 3 составит 449 евро, что соответствует стоимости модели прошлого поколения формата 41 мм с поддержкой LTE, а Pixel Watch 3 XL в модификации с LTE будет оценён в 549 евро.

Ранее стало известно, что смарт-часы от Google получат чипсет Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, а также дисплей с максимальной яркостью 2000 нит и тонкими рамками. Аккумуляторная батарея для 41-мм версии будет иметь ёмкость 310 мА·ч, а 45-мм варианта — 420 мА·ч.

Ожидается, что умные часы Google Pixel Watch 3 и Pixel Watch 3 XL будут презентованы совместно с моделями смартфонов серии Pixel 9 уже 13 августа текущего года.