Одним из основных конкурентов новинки должен стать Samsung Galaxy Z Flip6.

Уже через несколько дней компания Xiaomi презентует сразу несколько новых моделей смартфонов, в том числе складной Mix Flip, который будет соперничать с недавно представленным Samsung Galaxy Z Flip6 – сегодня производитель подтвердил некоторые характеристики и дату анонса новинки, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Складной смартфон Xiaomi Mix Flip, как и предполагалось, получит производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которым оснащается и его конкурент, Galaxy Z Flip6, а также оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. За эффективный отвод тепла от компонентов устройства будет отвечать мощная система охлаждения с испарительной камерой.

Внешний экран новинки будет представлен 4-дюймовой панелью с разрешением 1240p и яркостью 1600 нит. Подробностями о характеристиках камер производитель не поделился, но, судя по опубликованным фотографиям, смартфон получит двойную камеру на задней панели. Также известно, что данные камеры разработаны совместно с Leica, а одна из них, как заявляет Xiaomi, будет иметь большую апертуру.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Питанием новинку будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 4780 мА·ч, что значительно выше соответствующего показателя Galaxy Z Flip6, имеющего аккумулятор на 4000 мА·ч.

Как сообщает производитель, презентация Xiaomi Mix Flip состоится совместно с Redmi K70 Ultra и Mix Fold 4 19 июля текущего года.