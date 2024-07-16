В РФ вводят проверку покупателей сим-карт по базе МВД и предъявление паспорта для оплаты наличными.

В России продолжается борьба с нелегальной продажей сим-карт, в рамках которой предусмотрено ужесточение механизмов продажи сим-карт и оплаты наличными за услуги мобильной связи, говорится в материале сайта CNews, ссылающегося на публикацию издания «Ведомости».

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что в настоящее время рассматриваются поправки в закон «О связи», которые были разработаны Минцифры и предполагают, в том числе, обязать продавцов сим-карт проверять паспортные данные своих клиентов по базе МВД с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия, а также принимать наличные деньги в качестве оплаты за услуги мобильной связи только после предоставления паспорта. Нарушителям данных правил грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей за каждое правонарушение.

Как заявил собеседник источника, близкий к правительственным кругам, законопроект может быть принят Госдумой в течение очень короткого периода, а именно до 4 августа текущего года.

Бороться с «серыми» сим-картами, достоверной информацией о владельцах которых операторы связи не располагали, что позволяло злоумышленникам пользоваться ими в своих корыстных целях, в России начали ещё в прошлом году, а в текущем приступили к рассмотрению дополнительных мер по данному вопросу — в частности, предлагалось обязать покупателей сим-карт предоставлять свои биометрические данные.

Ряд операторов связи поддерживают данные инициативы, отмечая, что они помогут в борьбе с мошенниками. Также отмечается, что пополнение счёта наличными деньгами, судя по всему, не должно стать серьёзным препятствием, так как большая часть оплаты проходит через банкоматы или терминалы.