Honor X60i может дебютировать в конце июля 2024 года.

Уже совсем скоро компания Honor должна представить свою новую модель смартфона Honor X60i, характеристики которой были раскрыты до её официального запуска благодаря появлению на сайте China Telecom, сообщает издание GSMArena.

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Смартфон Honor X60i с модельным номером LYN-AN00 оснащается чипом MT6833P, что, судя по всему, указывает на 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 6080, представленный в прошлом году и выпускаемый по 6-нм технологическому процессу, 6.7-дюймовой LCD-панелью с разрешением Full HD+, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне устройства размещается квадратный модуль камеры с 50-Мп основным сенсором и датчиком глубины на 2 Мп, расположенными на треугольной площадке, а на передней панели имеется 8-Мп селфи-камера, размещённая внутри выреза.

Источник фото: GSMArena

Питанием новинку снабжает ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч, поддерживающая проводную зарядку мощностью 35 Вт. Работает смартфон на MagicOS 8.0. Толщина модели составляет всего 7.2 мм, а вес достигает 172 г. Новинка представлена в следующих цветовых оформлениях — фиолетовом (Coral Purple), голубом (Cloud Water Blue), чёрном (Phantom Night Black) и белом (Moon Shadow White).

Указанная на сайте China Telecom стоимость Honor X60i составляет от 1699 юаней (230 долларов) до 2099 юаней (290 долларов), но эти данные могут быть не совсем точными, поэтому стоит дождаться официального запуска новинки, который, согласно утечкам, может состояться уже 26 июля текущего года.