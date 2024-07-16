Samsung может внести значительные изменения в дизайн обновления.

Предстоящее обновление Samsung One UI 7.0 может претерпеть кардинальное изменение дизайна и ознаменовать собой отход от стандартной стратегии компании — об этом говорит информатор Ice Universe, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что Samsung представит совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса для своего предстоящего обновления One UI 7.0, чего не случалось последние три года, а также обновлённые значки приложений. Информатор сообщает, что это может быть самая изменённая версия в истории One UI.

Отмечается, что обычно Samsung не так часто обновляет пользовательский интерфейс, а тем более иконки приложений, используя старый дизайн в течение около пяти лет, поэтому улучшения такого масштаба закрепят за One UI 7.0 статус основного обновления за последнее время.

Стратегия развёртывания обновления также обрастает подробностями — сообщается, что бета-тестирование One UI 7.0 стартует в ближайшие два месяца, а смартфоны серии Galaxy S24 станут первыми в списке тестируемых устройств, после чего может дойти черёд и до топовых моделей предшествующего поколения, Galaxy S23.

Если Samsung будет следовать своей стратегии по внедрению обновлений, то One UI 7.0 может дебютировать уже в октябре или ноябре текущего года, а модели высокого и среднего класса могут получить апдейт до конца 2024 года, в то время как обладателям смартфонов начального уровня и некоторых устройств среднего класса, судя по всему, придётся подождать первого квартала следующего года.

Более подробной информации об обновлении не предоставляется, но можно ожидать, что, помимо всего прочего, Samsung наделит One UI 7.0 новыми возможностями с использованием технологий искусственного интеллекта.