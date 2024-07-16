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В Екатеринбурге налажено производство российских роутеров для домашнего или офисного использования
Объёмы выпуска продукции составляют несколько сотен тысяч единиц в год.

Отечественные производители продолжают наращивать объёмы производства оборудования на российских производственных мощностях, в частности маршрутизаторов — по информации издания CNews, российская компания «Искра Технологии» запустила производственную линию по выпуску Wi-Fi-роутеров, основным заказчиком которых является оператор связи «Ростелеком».

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Источник фото: CNews/Искра Технологии

Сообщается, что объёмы производства роутеров достаточно велики и составляют сотни тысяч единиц ежегодно. Выпуск отечественных маршрутизаторов налажен в Екатеринбурге. При этом представители «Искра Технологии» планируют расширять производство в будущем, рассчитывая нарастить объёмы в полтора раза, начиная с 2026 года, что может быть обусловлено ростом интереса к данному виду продукции со стороны целого ряда заказчиков.

В настоящий же момент основным клиентом компании фигурирует «Ростелеком», для которого, по информации производителя, уже выпущено несколько десятков тысяч экземпляров роутеров, а в ближайшие шесть месяцев планируется произвести ещё около 100 тысяч штук.

Подробной информации о технических характеристиках отечественной модели роутера не предоставляется, но некоторые спецификации всё-таки обнародованы — известно, что устройство предназначено для домашнего или офисного использования, подключается к сети по технологии GPON, позволяющей иметь доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с, имеет четыре LAN-порта и поддержку Wi-Fi версии 5, которую нельзя назвать современной, учитывая, что в настоящее время широко применяются устройства с Wi-Fi 6, а также постепенно распространяются новые модели с Wi-Fi 7.

Данными о стоимости роутера производитель не делится, отмечая, что выпуск производится непосредственно в интересах «Ростелекома», который может как продавать устройства, так и сдавать их в аренду или предоставлять на безоплатной основе в рамках акций. Информации о появлении маршрутизатора в рознице пока не имеется.

#роутер
Источник: cnews.ru
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