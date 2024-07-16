Новая версия ОС получит целый ряд улучшений.

Компания Google работает над новой версией своей операционной системы Android 15, которая принесёт целый ряд новых возможностей и усовершенствований, в том числе поддержку полноценного режима рабочего стола, что позволит обладателям Android-устройств без проблем использовать их в качестве компьютера при подключении к внешнему монитору, говорится в публикации издания TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Режим рабочего стола в Android имеется начиная с десятой версии ОС, но данная функция предназначена, прежде всего, для разработчиков и скрыта от посторонних глаз, в то время как от Android 15 ожидают полноценного режима рабочего стола.

В предварительной версии Android 15 новая функция также не доступна для обычных пользователей, но специалистам Android Authority удалось заставить работать её на своём устройстве — отмечается, что нововведение значительно улучшает работу Android-устройства в качестве ПК, но в настоящее время функция кажется весьма недоработанной, так как не имеет целого ряда возможностей, необходимых для её эффективного и беспроблемного использования.

Судя по всему, Google уже готовится к добавлению новой функциональности для своих устройств, представив поддержку DisplayPort для Pixel 8 и Pixel 8 Pro, что позволяет их обладателям подключать свои смартфоны к внешним мониторам.

Помимо нового режима рабочего стола, ОС Android 15 должна принести новые возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, улучшенные механизмы по обеспечению безопасности и ряд оптимизаций для камеры.

Отмечается, что некоторые производители имеют свои собственные решения полноценного рабочего стола — Samsung представила режим DeX ещё в 2017 году, а Motorola уже некоторое время предлагает функцию зеркалирования экрана, ранее называвшуюся Ready For, а недавно изменившую своё название на Smart Connect.