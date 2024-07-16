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Смартфон LeTV S3 Pro c 6.78-дюймовым экраном, камерой на 50 Мп и 6 ГБ ОЗУ появился в продаже за $96
Кроме того, устройство получило ёмкую батарею.

Сегодня в продажу поступил доступный смартфон LeTV S3 Pro, пришедший на смену модели LeTV S2 Pro, представленной в прошлом году, и получивший заметно меньшую стоимость, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон LeTV S3 Pro оснащается хоть и восьмиядерным, но достаточно древним чипсетом MediaTek Helio G95, выпущенным ещё осенью 2020 года по 12-нм технологическому процессу. При этом новинка снабжается достаточно большой микроизогнутой панелью, выполненной по технологии OLED, с диагональю 6.78 дюйма и разрешением 1080p.

На задней панели устройства располагается тройная камера с основным модулем на 50 Мп. Питается смартфон от аккумуляторной батареи на 5000 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Помимо этого, новинка имеет два динамика, встроенный инфракрасный порт, расширяющий возможности управления бытовыми приборами, поддержку распознавания лица и металлическую рамку, увеличивающую прочность корпуса. Работает смартфон на ОС Android 13. Устройство доступно в белом и чёрном цветовом оформлении.

Конечно, некоторые характеристики LeTV S3 Pro могут разочаровать потенциальных покупателей, но это нивелируется крайне низкой ценой новинки, которая ощутимо ниже стоимости модели предшествующего поколения — если LeTV S2 Pro дебютировал со стартовым ценником 999 юаней ($138), то базовая версия новой модели с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти оценена в 699 юаней ($96), а вариант с конфигурацией 6 ГБ+256 ГБ стоит 799 юаней ($110).

#letv s3 pro
Источник: gizmochina.com
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