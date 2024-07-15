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Складной смартфон Xiaomi Mix Flip с чипом Snapdragon 8 Gen 3 протестирован в Geekbench
Устройство получило 12 ГБ ОЗУ.

Уже совсем скоро производитель Xiaomi должен презентовать сразу три новых мобильных устройства, в том числе складной смартфон Xiaomi Mix Flip, который ранее появился на сайте сертификации NCC, раскрыв ряд своих характеристик, а сегодня был протестирован в бенчмарке Geekbench, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: GSMArena

Смартфон Xiaomi Mix Flip с модельным номером 2405CPX3DC на сайте Geekbench представлен с чипсетом, оснащённым одним ядром с тактовой частотой 3.3 ГГц, тремя ядрами, работающими на частоте 3.15 ГГц, парой ядер с частотой 2.96 ГГц и двумя ядрами с частотой 2.27 ГГц — судя по конфигурации, данный чип представляет собой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, устройство имело 12 ГБ ОЗУ и функционировало под управлением операционной системы Android 14. В тесте Geekbench для одного ядра представленный экземпляр набрал 2087 баллов, а в многоядерном — 6282 очка.

Источник фото: Gizmochina

Ранее появились данные, что Xiaomi Mix Flip обзаведётся аккумулятором на 4740 мА·ч, поддерживающим быструю 67-Вт зарядку, и двойной камерой на тыльной стороне с вертикальной компоновкой.

Помимо этого, новинке приписывают наличие до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, а также основной камеры с разрешением 50 Мп и телеобъектива на 60 Мп, имеющих систему обработки изображений Leica. Ожидается, что модель будет презентована в чёрном, белом и фиолетовом цветах.

Больше информации стоит ожидать в ближайшие дни, так как запуск Xiaomi Mix Flip, согласно утечкам, должен состояться к концу июля.

#xiaomi mix flip
Источник: gizmochina.com
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Раскрыты реальные изображения Xiaomi Mix Flip
Складной смартфон Xiaomi Mix Flip появился на первых реальных фотографиях
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