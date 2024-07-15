Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
Это может нанести ущерб отечественному бизнесу.

Американская компания Autodesk, известная благодаря целому ряду своих продуктов, в том числе САПР AutoCAD, продолжает планомерно отказывать российским компаниям в использовании своих разработок — по информации издания «РБК», на этот раз запрет коснулся доступа к облачным сервисам, сообщает сайт CNews.

реклама

Источник фото: CloudBees

По словам представителей нескольких строительных компаний, зарегистрированных в России, в последние несколько дней они столкнулись с невозможностью входа в облачную САПР Autodesk BIM 360, причём не спасает даже VPN или приобретение лицензии через третьи страны.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией компании, хранившие свои наработки на облачных серверах Autodesk и не делавшие копии, могут серьёзно пострадать, сорвав сроки выполнения работ, так как доступ к облаку, судя по всему, восстановлен уже не будет, что приведёт к необходимости восстановления данных иными способами, требующими дополнительного времени.

Как считают эксперты, Autodesk не остановится на этом и продолжит наращивать давление на российские строительные компании в целях их изоляции и нарушения рабочих процессов, отмечая, что данная отрасль несколько отстаёт по темпам импортозамещения, поэтому необходимо приложить некоторые усилия, чтобы исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что САПР американской разработки до сих пор активно используются российскими компаниями и организациями, что позволяет западным разработчикам иметь рычаги влияния на отечественный бизнес. Конечно, существуют и российские аналоги зарубежных САПР, но ряд компаний отмечает, что зачастую отечественный софт по своим функциям не дотягивает до западного.

При этом российскому бизнесу необходимо учитывать риски, которые возникают при использовании западных продуктов, так как Autodesk не единственная компания, пытающаяся ограничить клиентов из РФ — например, ранее аналогичным образом поступила Microsoft, закрыв доступ к своим облачным сервисам.

#autodesk
Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Autodesk заблокировала работу AutoCAD в России – как вернуть функционал популярному ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
+
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
2
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
1
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
6
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
2
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
7
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
1
Органические солнечные панели преобразуют 20% солнечного света в электричество
+
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
+
Новейшая АПЛ ВМС Франции класса Suffren приступила к ходовым испытаниям
+
Оппозиционные белорусские источники написали об использовании ВС РФ дронов-разведчиков "Герань"
1
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+
«Россети» закупят российское ПО и серверное оборудование на 235,6 млн рублей — Astra Linux и «Антивирус Касперского» в списки входят
4
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
1

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
23
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
13
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
28
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
23
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
6
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
5
Мое мнение о Poco Pad
4

Сейчас обсуждают

Нивхурил
18:55
Какая сукт там орала с майдана что мы не братья ни по родине ни по матери ? Та кто теперь ноет что нахрена мы модицифицируем фабы мы же один народ ?
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
nonses84
18:51
Да их обоих следует
«Если не убьют»: Медведев пророчит Трампу после пережитого покушения победу на выборах президента США
nonses84
18:50
Всё, синее гоуно в топку!
Процессоры AMD Ryzen 9000-й серии появятся на полках магазинов 31 июля
Oleg Tereshkin
18:47
вот долбаеб ))
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 7600 – выбираем худшую видеокарту для игр в сегменте до 45 000 р
Максим Сидоров
18:46
Продавай эту за 15, добавляй 35 и покупай 4070. 70к не жалко было, а 35 зажал.
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Михаил Авраменко
18:43
Не хнычь, обманутые зомбированные окраинцы сами выбрали самый плохой сценарий.
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Максим Сидоров
18:42
за 20 он её не продаст, палит к тому же. На авито эти вк висят по 20 не потому что столько стоят, а потому что их за столько не покупают. Вот и висят.
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Смотрю за 404
18:42
У меня есть ОС версия такого Палита, в играх её конечно слышно становиться через пару минут, но при условии что ты забыл включить колонки или одеть наушники. Небольшой громкости звукового сопровождени...
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
AleksK
18:37
Как там твои любимые хозяева американцы говорят? Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Aslan Heroes
18:33
Открою секрет, датчики холла не стоят дорого, они стоят дорого для боссов сони и майкрософт, потому что когда ты продаëшь эти геймпады миллионными тиражами и все это хавают, то ты можешь подзаработать...
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем