Это может нанести ущерб отечественному бизнесу.

Американская компания Autodesk, известная благодаря целому ряду своих продуктов, в том числе САПР AutoCAD, продолжает планомерно отказывать российским компаниям в использовании своих разработок — по информации издания «РБК», на этот раз запрет коснулся доступа к облачным сервисам, сообщает сайт CNews.

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Источник фото: CloudBees

По словам представителей нескольких строительных компаний, зарегистрированных в России, в последние несколько дней они столкнулись с невозможностью входа в облачную САПР Autodesk BIM 360, причём не спасает даже VPN или приобретение лицензии через третьи страны.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией компании, хранившие свои наработки на облачных серверах Autodesk и не делавшие копии, могут серьёзно пострадать, сорвав сроки выполнения работ, так как доступ к облаку, судя по всему, восстановлен уже не будет, что приведёт к необходимости восстановления данных иными способами, требующими дополнительного времени.

Как считают эксперты, Autodesk не остановится на этом и продолжит наращивать давление на российские строительные компании в целях их изоляции и нарушения рабочих процессов, отмечая, что данная отрасль несколько отстаёт по темпам импортозамещения, поэтому необходимо приложить некоторые усилия, чтобы исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что САПР американской разработки до сих пор активно используются российскими компаниями и организациями, что позволяет западным разработчикам иметь рычаги влияния на отечественный бизнес. Конечно, существуют и российские аналоги зарубежных САПР, но ряд компаний отмечает, что зачастую отечественный софт по своим функциям не дотягивает до западного.

При этом российскому бизнесу необходимо учитывать риски, которые возникают при использовании западных продуктов, так как Autodesk не единственная компания, пытающаяся ограничить клиентов из РФ — например, ранее аналогичным образом поступила Microsoft, закрыв доступ к своим облачным сервисам.