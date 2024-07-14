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Первый эмулятор для iPhone и iPad с возможностью установки Windows и Linux стал доступен в App Store
Обладатели устройств Apple получат расширенные возможности.

Компания Apple наконец-то одобрила бесплатный эмулятор UTM SE, позволяющий запускать игры и программное обеспечение, разработанное для других платформ, а также использовать различные операционные системы, в том числе Windows и Linux, на устройствах iPhone, iPad и Vision Pro, говорится в материале сайта Gizchina.

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Источник фото: 9to5Mac

Приложение UTM SE основано на эмуляторе QEMU и может эмулировать несколько десятков процессоров с различной архитектурой, в том числе x86, RISC-V и PowerPC, благодаря чему пользователи могут запускать широкий набор игр и программ, а также устанавливать целый ряд популярных операционных систем, даже Windows XP или Windows 7, что продемонстрировано на официальном сайте.

Помимо этого, эмулятор имеет широкую совместимость с устройствами Apple, поддерживает ряд методов ввода, в том числе при помощи стилуса, сторонних контроллеров и манипуляторов, а также предоставляет пользователям возможность гибкой настройки.

Получить одобрение от Apple разработчикам UTM SE оказалось весьма непросто, так как изначально корпорация из Купертино не хотела добавлять приложение в свой магазин App Store, аргументируя свои действия недостаточной степенью готовности эмулятора, поэтому команде пришлось заручиться поддержкой AltStore и ещё одного разработчика, чтобы внести изменения, которые в конечном итоге удовлетворили Apple.

Отмечается, что благодаря UTM SE пользователи получат расширенные возможности по запуску разнообразных игр и приложений на своих смартфонах и планшетах Apple, что позволит им выполнять целый ряд задач или попросту вспомнить былые времена, установив игру, которую они проходили несколько лет назад.

#utm se
Источник: gizchina.com
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