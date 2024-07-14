Объёмы производства выросли на 64.2 %.

В рамках выполнения программы по импортозамещению отечественные производители автомобильных комплектующих Костромской области нарастили выпуск своей продукции на 64.2 % за период с января по май 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материале новостного издания «РИА Новости», ссылающегося на цифры Росстата.

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Костромской завод автокомпонентов. Источник фото: Мотордеталь-Кострома

Как заявили в администрации региона, увеличение темпов производства наблюдается в частности на Галичском автокрановом заводе, являющимся одним из передовых производств в стране, продукция которого отвечает высоким мировым требованиям и стандартам, добавив, что процесс по техническому перевооружению предприятия стартовал ещё в 2021 году, а общим объём финансовых вливаний составил 275 млн рублей.

Кроме того, был отмечен высокий рост выпуска комплектующих для автотранспорта предприятиями Костромской области, составивший 64.2 %.

Особо выделяется Костромской завод автокомпонентов, который является ведущим предприятием в регионе, обладающим передовыми технологиями производства полного комплекса комплектующих цилиндропоршневой группы, выпуская свыше 25 млн деталей в год. В обозримом будущем предприятие планирует увеличить выпуск отечественных деталей двигателей автотранспорта, заменяющих западные аналоги.

Отмечается, что рост объёмов производства, сокращение времени выпуска продукции и развитие отрасли в целом происходит благодаря инвестициям со стороны федеральных и региональных властей, а также в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ.