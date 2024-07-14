Компания прекращает выпуск обновлений для сервисов Google Play.

Выпущенная в начале ноября 2014 года пятая версия операционной системы Android под кодовым именем Lollipop и предоставившая для пользователей целый ряд полезных функций отныне полностью не поддерживается Google, говорится в материале сайта Gizchina.

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Источник фото: Google Blog

Сообщается, что в настоящее время активных устройств, работающих под управлением Android Lollipop, насчитывается менее одного процента, поэтому смысла в поддержке данной версии ОС нет — Google сообщает, что прекращает выпуск обновлений для сервисов Google Play, поэтому в будущем добавления новых функций и апдейтов безопасности для Play Store на старых смартфонах ждать не стоит.

Кроме того, без данных обновлений уже совсем скоро могут возникнуть проблемы с запуском целого ряда приложений. Отмечается, что многие приложения, особенно связанные с финансовой деятельностью, требуют более новые версии Android для обеспечения достаточной защиты конфиденциальных данных.

Прекращение выпуска обновлений для сервисов Google Play означает окончательный отказ от поддержки Android Lollipop, так как апдейты безопасности для данной версии ОС перестали выходить ещё в марте 2018 года.

Конечно, владельцы старых устройств, работающих на Android Lollipop, могут продолжить пользоваться своими смартфонами, но они будут ограничены в своих возможностях, а также иметь серьёзные проблемы с безопасностью, что может повлечь за собой утечку конфиденциальных данных.

При имеющейся возможности пользователям рекомендуется перейти на поддерживаемую версию ОС Android или же озаботиться покупкой нового устройства.