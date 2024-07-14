Производитель отключит эту функцию в течение ближайших дней.

Смартфон CMF Phone 1, помимо своей достаточно привлекательной цены, имеет весьма неожиданную недокументированную функцию, позволяющую видеть сквозь тонкие материалы и объекты, но в скором времени доступ к ней будет заблокирован производителем, сообщает издание Gizmochina.

Для достижения более привлекательной стоимости производитель оснастил CMF Phone 1 только одной качественной камерой на 50 Мп, в то время как дополнительный модуль представлен в виде датчика глубины от неизвестного производителя, благодаря которому и имеется возможность наблюдать предметы, скрытые за непрозрачными материалами.

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Как продемонстрировал один из пользователей в своём видео, активировав датчик глубины при помощи стороннего приложения, поначалу можно подумать, что сенсор демонстрирует ничем не примечательную картинку в низком разрешении.

Источник фото: X/IfeelNothing

Дальнейшие же тесты весьма удивили энтузиаста — направив камеру на пульт от телевизора, он увидел скрытые за пластмассовой крышкой батарейки, а непрозрачные тонкие материалы, скрывавшие предметы, находящиеся за ними, также были бессильны перед датчиком глубины.

Данное видео привлекло внимание не только обычных пользователей, но и соучредителя компании-производителя Nothing Акиса Евангелидиса, который разъяснил ситуацию — по его мнению, данная «суперспособность» появилась у датчика глубины благодаря отсутствию инфракрасного светофильтра, в результате чего в определённых ситуациях имеется возможность заглянуть за тонкие или полупрозрачные материалы, в том числе сделанные из чёрного акрила.

Представитель производителя добавил, что в ближайшие несколько дней компания выпустит обновление, блокирующее доступ сторонних приложений к датчику глубины, что должно успокоить клиентов, беспокоящихся о своей конфиденциальности.

При этом некоторые пользователи имеют другое мнение на этот счёт, полагая, что данная функция будет весьма востребованной.